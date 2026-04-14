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Acidente em ‘minhocão’ de parque em Minas Gerais provoca a morte de cantora gospel: ‘muitos sonhos pela frente’
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Três parentes que estavam com ela — o irmão, a cunhada e uma prima — também se feriram, porém tiveram apenas lesões leves e foram atendidos em uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA) da cidade e já receberam alta. Foto: Reproduc?a?o/Redes Sociais
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Segundo informações divulgadas pela Polícia Civil, dois homens foram presos em flagrante sob suspeita de envolvimento no caso, e terão que responder por lesão corporal e homicídio culposo. Foto: Montagem/Reprodução/CBMG
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Uma apuração do g1 revelou que um dos homens presos, de 45 anos, é o responsável e proprietário do parque, e o outro suspeito, de 24 anos, operava o brinquedo no momento do acidente. Foto: Reproduc?a?o/Redes Sociais
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Carolina Beatriz utilizava as redes sociais para divulgar sua trajetória na música gospel e se apresentava como uma artista dedicada à fé. "Separada para Deus", era uma frase que a definia no seu Instagram. Foto: Reproduc?a?o/Redes Sociais
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Em uma de suas últimas publicações, ela havia compartilhado registros de uma sessão de gravação em estúdio, mostrando parte de sua rotina profissional. "A Carolina era uma pessoa muito simples, muito humilde, muito pura", disse seu primo, Daniel Soares. Foto: Reproduc?a?o/Redes Sociais
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"Nova demais, 21 anos de idade, tinha muitos sonhos pela frente. Ela já tinha algumas músicas lançadas em plataformas digitais, [...] tinha uma voz maravilhosa", acrescentou ele. Foto: Reproduc?a?o/Redes Sociais
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O velório e o sepultamento ocorreram no dia 12 de abril, no Cemitério Parque da Esperança, reunindo familiares e amigos que prestaram homenagens e lembraram sua personalidade simples, humilde e cheia de planos para o futuro. Foto: Reproduc?a?o/Redes Sociais
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A tragédia aconteceu no Minas Center Park, parque de diversões itinerante instalado na região central da cidade de Itabirito. Após o ocorrido, a Prefeitura informou que o brinquedo foi interditado preventivamente, embora o parque estivesse autorizado a funcionar com licença municipal. Foto: Reproduc?a?o
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Em nota oficial, a empresa responsável pela atração lamentou o episódio, afirmou ter acionado rapidamente os serviços de emergência e declarou estar colaborando com as autoridades "até o completo esclarecimento dos fatos". Foto: Reproduc?a?o/Redes Sociais
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Diversos amigos se manifestaram nas redes sociais e lamentaram a morte da jovem. “Você nunca será esquecida, obrigado por me dar um pouco de tudo de bom que tinha”, escreveu o também cantor Tony Diniz. Foto: Reproduc?a?o/Redes Sociais
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“A Carol era muito nova, uma pessoa com muita vida, muito alegre. Ela tinha só 21 anos e inclusive tinha gravado o projeto novo dela na semana passada”, lamentou a amiga Laura Martinez, em entrevista à rádio Itatiaia. Foto: Reproduc?a?o/Redes Sociais