7 lugares incríveis para visitar na Espanha que não são Madri

A Espanha voltou a chamar a atenção dos brasileiros, e muitos já planejam uma visita ao país europeu. Para quem busca fugir do roteiro tradicional focado apenas em Madri, existem destinos que oferecem experiências igualmente ricas, combinando história, praias deslumbrantes e uma gastronomia única. Conhecer essas alternativas é a chave para uma viagem inesquecível e surpreendente.

Explorar o que a Espanha tem a oferecer além de sua capital revela um país de contrastes, onde cada região possui uma identidade cultural forte. De cidades históricas na Andaluzia a paraísos gastronômicos no País Basco, as opções são vastas e atendem a todos os perfis de viajantes. Prepare-se para descobrir novos horizontes em solo espanhol.

Leia Mais

Sevilha, o coração da Andaluzia

A capital da Andaluzia pulsa ao ritmo do flamenco. Suas ruas históricas abrigam o Real Alcázar, um palácio de estilo mouro que parece saído de um conto de fadas, e a imponente Catedral de Sevilha, onde está o túmulo de Cristóvão Colombo. À noite, o bairro de Triana ganha vida com bares de tapas e espetáculos de dança que revelam a alma da cidade.

Granada e a magia da Alhambra

Aos pés da Sierra Nevada, Granada guarda a joia da coroa da herança moura na Espanha: o palácio de Alhambra. Este complexo de pátios, salões e jardins é um dos monumentos mais visitados do mundo. Além da fortaleza, a cidade encanta com o bairro de Albaicín, um labirinto de ruelas brancas com vistas espetaculares. Provar as tapas que acompanham cada bebida é uma tradição local.

San Sebastián, paraíso gastronômico

Localizada no País Basco, San Sebastián é um destino dos sonhos para quem ama comer bem. A cidade é famosa por seus "pintxos", pequenas porções de alta gastronomia servidas em bares no centro histórico. Além da comida, a Praia de La Concha, com sua baía em formato de concha, é considerada uma das mais bonitas da Europa. A combinação de mar e montanha torna a experiência única.

As praias das Ilhas Baleares

Para quem busca sol e mar, o arquipélago das Baleares é a escolha certa. Maiorca, a maior ilha, oferece desde praias movimentadas a enseadas secretas de água azul-turquesa, além da impressionante Serra de Tramuntana. Já Ibiza, conhecida pela vida noturna, também esconde vilarejos charmosos e praias tranquilas ideais para relaxar longe da agitação.

Valência, entre o futuro e o passado

A terceira maior cidade da Espanha equilibra perfeitamente o antigo e o novo. De um lado, um centro histórico charmoso e o Mercado Central. Do outro, a futurista Cidade das Artes e das Ciências, um complexo arquitetônico impressionante. Valência é também o berço da "paella", e provar o prato em sua versão original é uma parada obrigatória.

Santiago de Compostela e sua rota de fé

Na região da Galícia, Santiago de Compostela é o ponto final da famosa rota de peregrinação do Caminho de Santiago. Sua majestosa catedral atrai visitantes de todo o mundo. A cidade tem um clima místico, com ruas de pedra e uma atmosfera acolhedora. A gastronomia local, com foco em frutos do mar, é outro destaque.

Ronda, a cidade sobre o abismo

Situada no alto de um desfiladeiro na Andaluzia, Ronda oferece algumas das paisagens mais dramáticas da Espanha. A cidade é dividida pela garganta do rio Guadalevín, conectada pela icônica Puente Nuevo. Passear por suas bordas e admirar a vista das casas brancas penduradas no penhasco é uma experiência inesquecível.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.