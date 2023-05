Brinquedo de parque de diversões em SP arremessa passageiros para fora

A empresa "Riquinho Park" informou que, ao longo de 25 anos de funcionamento, esta foi a primeira vez que aconteceu um acidente (foto: Juarez Rodrigues/EM/D.A Press - imagem ilustrativa) Um brinquedo, comumente chamado de "minhocão", de um parque em Itapeva, na Região Sudoeste de São Paulo, descarrilou e freou bruscamente, arremessando crianças e adultos para fora do aparelho. O incidente aconteceu neste sábado (6/5). De acordo com o G1, a Polícia Militar de São Paulo informou que ao menos sete pessoas ficaram feridas.





Por causa do impacto, uma das pessoas que estavam na espécie de montanha russa infantil fraturou a cabeça e um dos braços. As outras vítimas sofreram ferimentos leves. Todos os ocupantes feridos foram socorridos pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) e levados para a Santa Casa da cidade.O hospital informou ao G1 que até a manhã deste domingo (7/5) todas as vítimas já haviam sido liberadas.





O parque de diversões segue funcionando. Ainda de acordo com a nota, a empresa informa que "está dando todo o suporte material à família" e que "continuará colaborando com as autoridades para apuração do fato".