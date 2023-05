Vídeo: homem fica 3 horas em esgoto para resgatar iPhone de R$ 6 mil

Homem pula em vala de esgoto para resgatar celular que custa R$ 6 mil (foto: Twitter/Reprodução)

Um homem viralizou na internet após ser flagrado pulando em uma vala de esgoto para resgatar seu celular que havia caído, na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro.

Augusto Figueiredo é de Manaus e estava passando férias em terras cariocas. Ele conta que havia saído de um festival de rap no Centro de Convenções Riocentro, no sábado (6/5), e parou para fazer xixi à beira do valão. Nesse momento, o Iphone 12 Pro Max, comprado há dois meses, caiu no esgoto e ele não pensou duas vezes antes de pular na água.

Em pouco tempo, uma multidão se juntou ao redor e começou a filmar a ação do operador de máquinas de 29 anos. Nas imagens que circularam nas redes sociais, o dono do celular aparece imerso na água suja, sem camisa e só com a cabeça para fora.



Augusto chegou a oferecer R$ 2 mil para quem o ajudasse a encontrar o aparelho, mas só recebeu apoio breve de um morador de rua. A busca demorou três horas, e Augusto conseguiu recuperar o iPhone, que custa cerca de R$ 6 mil nas lojas do Brasil.

“Eu ofereci dinheiro, mas eu já tinha pulado. Tinha muita gente na hora, gente filmando, mas não imaginava que teria essa repercussão toda. Só queria recuperar meu celular”, disse Augusto em entrevista ao jornal “O Globo”.

Após achar o Iphone, ele foi encaminhado de ambulância a um hospital nas proximidades, onde permaneceu por quatro horas. Ele recebeu cinco pontos no pé e uma vacina antitetânica.

Em entrevista, o manauara afirmou que não se arrepende do que fez e que o celular era importante não pelo valor material, mas sim pelas informações de trabalho que ele tem guardadas nele.





Veja o vídeo a seguir: