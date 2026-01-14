Assine
Parque aquático do interior de São Paulo é o mais visitado da América Latina e 4º do mundo; conheça!

Redação Flipar
    Apelidada de "Orlando Brasileira", a cidade de Olímpia detém 25% dos parques aquáticos mais visitados do mundo. Foto: Prefeitura de Olímpia/Wikimédia Commons
    Para 2026, a prefeitura espera atrair mais de um milhão de turistas apenas na alta temporada de verão de 2026. Conheça mais sobre o Thermas dos Laranjais! Foto: Prefeitura de Olímpia/Wikimédia Commons
    O parque foi inaugurado em 1985 e permanece em funcionamento ao longo de todo o ano graças às suas águas quentes provenientes do Aquífero Guarani. Foto: Divulgação
    As temperaturas variam entre cerca de 26 °C e 38 °C, o que permite usufruir das atrações mesmo nos dias mais frescos. Foto: Divulgação
