Parque em Balneário Camboriú tem peças originais da Nasa, a agência espacial americana
O Space Adventure, que também tem uma unidade em Canela, no Rio Grande do Sul, abriga o maior acervo de artigos da Nasa fora dos Estados Unidos.Foto: Mônica Sá
Localizado na Avenida das Flores, no bairro dos Estados, o Space Adventure de Balneário Camboriú apresenta aos visitantes mais de 300 itens exclusivos dos Projetos Mercury, Gemini e Apollo, sequência de programas espaciais que terminaram por levar o homem à lua no fim dos anos 1960.Foto: Mônica Sá
Entre os artigos originais em exibição no parque estão peças da sala de controle e mesas que fizeram parte dos projetos Apollo.Foto: Mônica Sá
A réplica da sala de controle de Houston, no Texas, dá ao visitante uma noção de como eram na época os espaços de coordenação e decisões das missões espaciais.Foto: Mônica Sá
Trajes e acessórios espaciais, além de partes originais dos foguetes, compõem o acervo em exibição nas salas.Foto: Mônica Sá
Um dos itens mais valiosos do acervo é um traje reserva do engenheiro mecânico Buzz Aldrin. A roupa esteve entre os pertences do piloto do módulo lunar na missão Apollo 11, a primeira a pousar na lua, em 1969.Foto: Mônica Sá
Uma bota utilizada na histórica expedição também integra o conjunto de artigos expostos. O calçado ainda está marcado por poeira lunar e conta com proteção especial.Foto: Mônica Sá
O parque, que ocupa uma área de mais de quatro mil metros quadrados, exibe na entrada a réplica de uma aeronave.Foto: Mônica Sá
No interior do Space Adventure, o visitante passeia por salas imersivas, além de poder acessar telas interativas e simuladores.Foto: Mônica Sá
Uma das maiores atrações é um simulador que reproduz a decolagem para a lua, um marco na história da corrida espacial.Foto: Mônica Sá
“Os visitantes também podem explorar réplicas em tamanho real do módulo lunar, proporcionando a sensação de decolagem no espaço em uma sala 360º”, destacou Rafael Reisman, curador e idealizador do Space Adventure.Foto: Mônica Sá
O parque ainda oferece um café temático e games com realidade virtual de última geração.Foto: Mônica Sá
O visitante dispõe de informações e fotos de eventos marcantes da corrida espacial, como o envio dos primeiros animais ao espaço.Foto: Mônica Sá
Quem se interessa por detalhes e curiosidades sobre as missões fica sabendo, por exemplo, como é o sistema de coleta de urina nas expedições espaciais.Foto: Mônica Sá
Entre os itens expostos para o público no Space Adventure de Balneário Camboriú está uma rocha lunar.Foto: Mônica Sá
O visitante encontra também uma réplica de cápsula para retorno dos astronautas ao planeta Terra.Foto: Mônica Sá
No acervo exposto no parque temático há um exemplar da vestimenta de proteção contra o frio. O traje especial com isolamento térmico era necessário para enfrentar as temperaturas extremas da lua.Foto: Mônica Sá
A estrutura conta com um planetário externo, que proporciona ao público uma imersão no cosmos. O espaço foi criado em parceria com o Museu da História Natural de Nova York e tem transmissão em 4k.Foto: Divulgação
O Space Adventure de Balneário Camboriú funciona de segunda a quinta-feira, das 9h às 18h, e de sexta a domingo, além de feriados, das 9h às 19h.Foto: Mônica Sá
