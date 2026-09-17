PC abre inquérito para investigar suposta sabotagem em adutoras da Copasa

Estudante de Jornalismo na PUC Minas. No Estado de Minas desde 2023. Repórter de Gerais

A Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) instaurou um inquérito para apurar a suspeita de sabotagem em uma sequência de rompimentos de adutoras registrados em Belo Horizonte e na Região Metropolitana entre agosto e setembro deste ano. A investigação começou após a Copasa procurar o Ministério Público (MPMG) e apontar a suspeita de que os episódios tenham sido provocados deliberadamente.

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A informação foi confirmada pela Polícia Civil ao Estado de Minas nesta quinta-feira (17/9). A corporação informou que outras informações sobre o caso serão divulgadas à medida que os trabalhos investigativos avançarem. A possibilidade foi apresentada pela presidente da companhia, Marília Carvalho de Melo, durante reunião na sede da Unidade de Combate ao Crime e à Corrupção (UCC), na capital mineira.

Conforme levantamentos preliminares conduzidos pela própria Copasa, quatro rompimentos consecutivos de adutoras de grande porte registrados entre os meses de agosto e setembro de 2026, além do vandalismo no sistema antiodor da Lagoa da Pampulha, podem ter sido causados de forma deliberada.

Durante o encontro, que contou com a presença do coordenador do Gaeco, promotor Giovani Avelar Oliveira, e do promotor Thiago Augusto Vale Lauria, da Coordenadoria Estadual de Investigação Criminal e Articulação Policial (Coeic/CAO-SEP), a Copasa se comprometeu a repassar todo o acervo probatório colhido até o momento para direcionar as apurações do MPMG. A partir da análise do material, o Ministério Público poderá abrir investigação para apurar criminalmente os episódios registrados.

O que diz o governo de Minas?

Por meio de nota enviada ao EM, o governo de Minas informou que acompanha com atenção os desdobramentos das informações apresentadas pela Copasa aos órgãos competentes sobre os recentes rompimentos de adutoras em Belo Horizonte e na Região Metropolitana.

"No âmbito de suas atribuições, a Agência Reguladora de Saneamento e Energia de Minas Gerais (Arsae-MG) acompanha as ocorrências desde o primeiro momento, inclusive com vistorias nos locais afetados e acompanhamento da normalização do abastecimento de água", diz o texto.

O governo afirma ainda que a hipótese de eventual ação criminosa deverá ser apurada pelos órgãos competentes. "Em relação aos danos registrados no sistema antiodor da Lagoa da Pampulha, a Polícia Civil de Minas Gerais instaurou investigação para apurar eventual autoria e responsabilização. Novas informações serão divulgadas conforme o avanço das investigações e dentro dos limites legais."

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Histórico dos episódios sob investigação

As ocorrências sob suspeita começaram no mês passado e afetaram diferentes regiões da capital e da Região Metropolitana: