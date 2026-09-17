Justiça solta pai e filho após suposta droga plantada por policiais em BH

O Tribunal de Justiça de Minas Gerais (TJMG) mandou soltar, na tarde desta quinta-feira (17/9), o conselheiro tutelar e o filho dele. Eles foram presos em 7 de agosto por policiais civis que, posteriormente, tornaram-se suspeitos em uma investigação que apura a implantação de drogas na cena do crime naquele dia.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

Um dos policiais civis suspeitos de forjar uma apreensão de drogas no Bairro Bandeirantes, na Região da Pampulha, em Belo Horizonte, teve a prisão preventiva decretada pela Justiça na última terça-feira (15/9). Uma policial e um outro agente são considerados foragidos.

A Corregedoria-Geral de Polícia Civil deflagrou, na segunda-feira (14/9), a operação contra os três policiais suspeitos de forjar provas durante o cumprimento de um mandado de busca e apreensão na Pampulha. Os agentes teriam colocado uma barra de maconha na casa do conselheiro tutelar durante uma operação em 7 de agosto.

Na ocasião, o pai e o filho foram presos em flagrante sob a suspeita de tráfico de drogas. Eles estavam no Centro de Remanejamento (Ceresp) da Gameleira, na Região Oeste de Belo Horizonte.

Reportagem da TV Alterosa conversou com o advogado das vítimas, que falou sobre as drogas plantadas. Assista:

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia