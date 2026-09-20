BH ao extremo: temperatura vai de 2°C a 35°C, com ar seco e chuva à vista

Repórter especial do Estado de Minas/UAI (2011), com passagens por Folha de SP (stringer Europa 2011), Agora SP (2010-2011) e Hoje em Dia (2004-2010). Sempre envolvido em grandes reportagens e séries em áreas como meio ambiente, segurança pública, tran

Belo Horizonte terá de lidar com uma semana de extremos no tempo: depois de amanhecer com sensação térmica de apenas 2,4°C neste domingo (20/9), segundo a Defesa Civil de BH, a capital poderá chegar a 35°C na terça-feira (22/9), com o ar seco e umidade de apenas 30%, de acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).

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A sequência de calor deve continuar na quarta-feira (23/9), quando a umidade relativa do ar pode cair para 25%.

Uma mudança pode começar a aparecer no meio da semana, com aumento das nuvens e pancadas de chuva isoladas, consolidando-se na quinta-feira, quando a máxima prevista cai para 29°C e a umidade pode chegar a 90%, segundo o Inmet.

Em Minas, o instituto prevê que a instabilidade será mais intensa no Sul, Sudoeste, Campo das Vertentes, Zona da Mata e Triângulo, com possibilidade de chuva, trovoadas e formação de nevoeiro.

Neste domingo (20/9), os termômetros em Belo Horizonte registraram temperatura mínima de 13,8°C nas primeiras horas do dia, com previsão meteorológica da Defesa Civil da capital indicando que a máxima pode atingir 30°C.

O dia começou com céu claro a parcialmente nublado, enquanto a umidade relativa mínima do ar tem expectativa de chegar aos 35% no período da tarde, patamar que exige atenção redobrada da população para a hidratação e o tempo seco.

Entre os menores registros térmicos apurados pelas estações meteorológicas, a regional Oeste — onde opera o ponto de medição do Cercadinho — cravou a marca mais fria da capital, com 13,8°C às 6h e sensação térmica de 2,4°C devido aos ventos matinais, seguida pelo Centro-Sul, com estação na área do Mangabeiras, que anotou 15°C às 5h40.

Na outra metade das aferições matinais, com índices ligeiramente mais elevados, a regional Barreiro apontou 15,5°C às 5h30, ao passo que na região da Pampulha, próxima à estação do Aeroporto da Pampulha, os termômetros marcaram 16,3°C (com sensação de 15,5°C) às 5h, e a regional Venda Nova contabilizou a mínima mais alta da manhã, registrando 16,7°C às 6h10.

A semana em Belo Horizonte será marcada por uma escalada rápida no calor e episódios pontuais de instabilidade, culminando em alívio térmico no fechamento do período.

A segunda-feira (21/9) começa com céu encoberto, pancadas de chuva e trovoadas isoladas pela manhã, mantendo a nebulosidade ao longo do dia, com temperaturas variando entre 16°C e 32°C.

A partir de terça-feira (22/9), a tendência de aquecimento ganha força e a capital deve registrar o pico de calor da semana: os termômetros sobem para 35°C, com mínima de 17°C, céu com muitas nuvens, rajadas de vento e queda da umidade relativa do ar para 30% nas horas mais quentes.

O ar abafado predomina ainda na quarta-feira (23/9), com máxima prevista de 34°C, mínima de 18°C e umidade em nível de atenção, caindo a 25%, embora o retorno de pancadas de chuva isoladas volte a ser registrado sob céu com muitas nuvens.

Essa sequência de calor intenso deve ser interrompida na quinta-feira (24/9), quando uma virada no tempo deixará o céu encoberto com registro de chuva isolada.

As temperaturas devem cair de forma expressiva, com a máxima não passando dos 29°C (mínima de 17°C) e a umidade voltando a alcançar 90%, trazendo refresco e maior umidade à capital mineira.

Vai chover no interior de Minas Gerais?

No eixo Norte, Nordeste e Leste, compreendendo o Norte de Minas, Jequitinhonha, Vale do Mucuri e norte do Vale do Rio Doce, o Inmet indica condições de tempo estável e seco ao longo de praticamente toda a semana.

As áreas mantêm predomínio de poucas nuvens, com episódios pontuais de muitas nuvens, mas sem previsão de chuvas.

Na faixa Central e Noroeste, compreendendo as regiões Central Mineira, Noroeste e Metropolitana de Belo Horizonte, o período deve se iniciar com céu aberto e poucas nuvens (20/9 a 22/9).

A área passa a apresentar aumento gradual de nebulosidade entre os dias 21 e 22 e instabilidade consolidada a partir da tarde de quarta-feira (23/9), culminando com previsão de chuvas isoladas e pancadas de chuva na quinta-feira (24/9).

No eixo Sul, o Sudoeste, Oeste, Campo das Vertentes, Zona da Mata e Triângulo Mineiro concentram a virada no tempo. Começam os dias 20 e 21 com cobertura de muitas nuvens.

Recebem os primeiros núcleos de chuva nas divisas com São Paulo e Rio de Janeiro a partir de terça-feira (22/9) e entram em regime de chuva entre terça e quarta-feira.

Previsão também de pancadas de chuva acompanhadas de trovoadas e formação de nevoeiro no Sul, Sudoeste e Campo das Vertentes até quinta-feira (24/9).

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Condições meteorológicas da semana em BH

Domingo: sensação térmica de 2,4°C no início da manhã e tarde seca com 35% de umidade

sensação térmica de 2,4°C no início da manhã e tarde seca com 35% de umidade Segunda-feira: nebulosidade variável e possibilidade de pancadas com trovoadas pontuais

nebulosidade variável e possibilidade de pancadas com trovoadas pontuais Terça-feira: ápice do aquecimento com termômetros em 35°C e umidade em declínio para 30%

ápice do aquecimento com termômetros em 35°C e umidade em declínio para 30% Quarta-feira: manutenção do calor com máxima de 34°C e nível crítico de umidade em 25%

manutenção do calor com máxima de 34°C e nível crítico de umidade em 25% Quinta-feira: chegada da frente de instabilidade, queda na temperatura para 29°C e umidade de até 90%

Cuidados com a saúde diante da oscilação térmica

Ingestão de líquidos: consumo abundante de água ao longo do dia para evitar a desidratação

consumo abundante de água ao longo do dia para evitar a desidratação Umidificação de ambientes: utilização de toalhas úmidas, bacias com água ou vaporizadores em cômodos fechados

utilização de toalhas úmidas, bacias com água ou vaporizadores em cômodos fechados Proteção das mucosas: aplicação frequente de soro fisiológico nas narinas e nos olhos

aplicação frequente de soro fisiológico nas narinas e nos olhos Exercícios físicos: suspensão de atividades ao ar livre entre 10h e 16h nos dias de maior calor e aridez

suspensão de atividades ao ar livre entre 10h e 16h nos dias de maior calor e aridez Vestuário adequado: opção por peças leves no calor e agasalhos nas primeiras horas da manhã

Fontes: Inmet e Defesa Civil de BH