Jovem morre afogado em represa no Triângulo Mineiro

Jornalista pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). Repórter de Gerais com passagem na equipe de redes sociais, além de apoio em áreas como Cultura, Tecnologia, Nacional e Internacional como estagiária.

Um rapaz, de 19 anos, morreu afogado em uma represa próxima ao Bairro Congonhas, em Patrocínio, no Alto Paranaíba, na tarde deste sábado (19/9).

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De acordo com o Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG), a ocorrência foi registrada por volta das 17h15.

A vítima estava acompanhada por um grupo de adolescentes, que indicaram o local exato onde o jovem havia sumido.

Aproximadamente cinco minutos após o início das buscas, os militares o encontraram. O rapaz foi retirado da água e uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) realizou manobras de ressuscitação cardiopulmonar (RCP).

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No entanto, o jovem morreu no local. A perícia da Polícia Civil (PC) foi acionada e não constatou indícios de crime. O corpo foi liberado para o serviço funerário.