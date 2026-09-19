Jovem morre afogado em represa no Triângulo Mineiro
Rapaz foi socorrido pouco depois de se afogar, foi reanimado pelo Samu, mas morreu
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Um rapaz, de 19 anos, morreu afogado em uma represa próxima ao Bairro Congonhas, em Patrocínio, no Alto Paranaíba, na tarde deste sábado (19/9).
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De acordo com o Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG), a ocorrência foi registrada por volta das 17h15.
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A vítima estava acompanhada por um grupo de adolescentes, que indicaram o local exato onde o jovem havia sumido.
Aproximadamente cinco minutos após o início das buscas, os militares o encontraram. O rapaz foi retirado da água e uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) realizou manobras de ressuscitação cardiopulmonar (RCP).
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No entanto, o jovem morreu no local. A perícia da Polícia Civil (PC) foi acionada e não constatou indícios de crime. O corpo foi liberado para o serviço funerário.