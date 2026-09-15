Grande BH: bombeiros buscam por homem que desapareceu no Rio Paraopeba
Conforme relato de testemunha, homem teria consumido bebida alcoólica antes de entrar no rio. Terceiro dia de buscas ocorre nesta terça-feira (15/9)
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O Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG) procura um homem de 30 anos que sumiu depois de entrar no Rio Paraopeba, em Brumadinho, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, no último domingo (13/9).
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Segundo a corporação, o terceiro dia de buscas ocorre nesta terça-feira. De acordo com os militares, o homem teria ingerido bebida alcoólica antes de entrar no rio e, então, desapareceu.
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A Defesa Civil de Brumadinho também atua nas buscas.