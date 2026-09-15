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Grande BH: bombeiros buscam por homem que desapareceu no Rio Paraopeba

Conforme relato de testemunha, homem teria consumido bebida alcoólica antes de entrar no rio. Terceiro dia de buscas ocorre nesta terça-feira (15/9)

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Melissa Souza
Melissa Souza
Repórter
Jornalista pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). Repórter de Gerais com passagem na equipe de redes sociais, além de apoio em áreas como Cultura, Tecnologia, Nacional e Internacional como estagiária.
15/09/2026 07:56

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Bombeiros procuram por homem que sumiu ao entrar no Rio Paraopeba, em Brumadinho, na Grande BH
Bombeiros procuram por homem que sumiu ao entrar no Rio Paraopeba, em Brumadinho, na Grande BH crédito: CBMMG/Divulgação

O Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG) procura um homem de 30 anos que sumiu depois de entrar no Rio Paraopeba, em Brumadinho, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, no último domingo (13/9).

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Segundo a corporação, o terceiro dia de buscas ocorre nesta terça-feira. De acordo com os militares, o homem teria ingerido bebida alcoólica antes de entrar no rio e, então, desapareceu.

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A Defesa Civil de Brumadinho também atua nas buscas.

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