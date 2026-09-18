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Quem era Galego, ídolo do Uberlândia Esporte, que morreu em afogamento em pescaria

Ex-atleta do Verdão nos anos 70, Adailton Casarotti, de 74 anos, foi vítima de afogamento em um pesqueiro; 'coração partido', diz neta

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Maria Dulce Miranda
Maria Dulce Miranda
Repórter
Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022
18/09/2026 09:56 - atualizado em 18/09/2026 09:56

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Quem era Galego, ídolo do Uberlândia Esporte, que morreu em afogamento em pescaria
Adailton Casarotti, o Galego, ex-jogador do Uberlândia Esporte Clube, morreu aos 74 anos crédito: Redes sociais

Adailton Casarotti, conhecido como Galego, ex-jogador do Uberlândia Esporte Clube, morreu aos 74 anos. Ele foi vítima de um afogamento na tarde de quarta-feira (16/9) durante uma pescaria em um pesqueiro no distrito de Martinésia, em Uberlândia, no Triângulo Mineiro.

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Galego defendeu a camisa do Verdão na década de 1970. Após encerrar a carreira nos gramados, manteve o vínculo com o clube e chegou a fazer parte do Conselho Deliberativo.

A morte do jogador levou o termo “afogamento” à lista dos termos mais buscados no Google Brasil. Segundo o Google Trends, houve um aumento de 500% nas pesquisas nas últimas 24 horas.

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Segundo o Corpo de Bombeiros, Adailton estava em uma embarcação que virou durante a pescaria. O acidente ocorreu na região conhecida como Pesqueiro do João do Véi.

Os bombeiros foram acionados por volta das 17h para a ocorrência de afogamento. No local, outros pescadores já haviam encontrado o corpo de Galego. Os militares realizaram o resgate até as margens e o corpo foi encaminhado ao Instituto Médico-Legal (IML) pela Funerária Ângelo Cunha.

'Você não faz ideia do quanto tem sido difícil'

Nas redes sociais, a neta Alice Casarotti publicou uma despedida ao avô, lembrando das pescarias que compartilhavam. “Vô, você não faz ideia do quanto tem sido difícil tirar palavras da minha boca desde ontem. É como se meu coração tivesse sido partido ao meio”, escreveu nos stories.

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Ela lamentou não ter tido a chance de pescar novamente com ele. “Eu nunca tive a chance de pescar novamente com você, que era o que você mais amava e se foi fazendo isso. Não existem palavras que apaguem a dor do meu coração neste instante. Te amo para sempre”, finalizou.

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O velório de Adailton Casarotti aconteceu na quinta-feira (17/9), e o sepultamento foi realizado no Cemitério Campo do Bom Pastor.

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