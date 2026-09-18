Trabalhador morre soterrado em vala de posto de combustíveis em MG
Homem de 58 anos trabalhava na instalação de um tanque de combustível quando uma das paredes da escavação cedeu em Nova Porteirinha
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Um trabalhador de 58 anos morreu soterrado durante uma obra em um posto de combustíveis nessa quinta-feira (17/9), em Nova Porteirinha, no Norte de Minas. O acidente aconteceu quando uma das paredes de uma vala de aproximadamente três metros de profundidade desabou.
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Segundo o Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG), a ocorrência foi registrada por volta das 15h46, no Bairro Califórnia.
O homem participava, junto com outros dois trabalhadores, da abertura de uma vala para a instalação de um tanque de armazenamento de combustível. Durante o serviço, uma das paredes laterais da escavação cedeu e o atingiu.
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Os outros dois trabalhadores conseguiram escapar do desmoronamento e começaram a retirar a terra na tentativa de socorrer o colega até a chegada dos bombeiros.
Vala tinha cerca de três metros
De acordo com o Corpo de Bombeiros, a vala tinha aproximadamente três metros de profundidade e não possuía escoramento. Os militares utilizaram técnicas de salvamento terrestre, além de pás e enxadas, para retirar o material e chegar até a vítima.
Quando o trabalhador foi alcançado, ele não apresentava sinais de vida. O homem foi imobilizado em uma prancha e içado até a superfície com o auxílio de uma escada.
Uma equipe da Unidade de Suporte Avançado (USA) do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) prestou atendimento, mas a morte foi constatada ainda no local.
Segundo os bombeiros, a vítima tinha vínculo com a empresa contratada pelo posto de combustíveis para executar o serviço.
Equipes da Defesa Civil Municipal, Polícia Militar e perícia da Polícia Civil também estiveram no local. A PM ficou responsável pelo isolamento e preservação da área.
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Após os trabalhos periciais, o corpo foi liberado para a funerária de plantão. As circunstâncias do acidente serão apuradas pelos órgãos competentes.