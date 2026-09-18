Trabalhador morre soterrado em vala de posto de combustíveis em MG

Um trabalhador de 58 anos morreu soterrado durante uma obra em um posto de combustíveis nessa quinta-feira (17/9), em Nova Porteirinha, no Norte de Minas. O acidente aconteceu quando uma das paredes de uma vala de aproximadamente três metros de profundidade desabou.

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Segundo o Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG), a ocorrência foi registrada por volta das 15h46, no Bairro Califórnia.

O homem participava, junto com outros dois trabalhadores, da abertura de uma vala para a instalação de um tanque de armazenamento de combustível. Durante o serviço, uma das paredes laterais da escavação cedeu e o atingiu.

Os outros dois trabalhadores conseguiram escapar do desmoronamento e começaram a retirar a terra na tentativa de socorrer o colega até a chegada dos bombeiros.

Vala tinha cerca de três metros

De acordo com o Corpo de Bombeiros, a vala tinha aproximadamente três metros de profundidade e não possuía escoramento. Os militares utilizaram técnicas de salvamento terrestre, além de pás e enxadas, para retirar o material e chegar até a vítima.

Quando o trabalhador foi alcançado, ele não apresentava sinais de vida. O homem foi imobilizado em uma prancha e içado até a superfície com o auxílio de uma escada.

Uma equipe da Unidade de Suporte Avançado (USA) do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) prestou atendimento, mas a morte foi constatada ainda no local.

Segundo os bombeiros, a vítima tinha vínculo com a empresa contratada pelo posto de combustíveis para executar o serviço.

Equipes da Defesa Civil Municipal, Polícia Militar e perícia da Polícia Civil também estiveram no local. A PM ficou responsável pelo isolamento e preservação da área.

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Após os trabalhos periciais, o corpo foi liberado para a funerária de plantão. As circunstâncias do acidente serão apuradas pelos órgãos competentes.