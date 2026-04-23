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ACIDENTE DE TRABALHO

Pedreiro morre soterrado durante obra em encosta no Vale do Aço

Vítima foi soterrada durante escavação, foi socorrido, mas morreu no local

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Quéren Hapuque
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Quéren Hapuque
Repórter
23/04/2026 10:14 - atualizado em 23/04/2026 10:17

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Durante o nivelamento do barranco, parte da terra cedeu e soterrou o homem
Durante o nivelamento do barranco, parte da terra cedeu e soterrou o homem crédito: Reprodução/CBMMG

Um pedreiro de 53 anos morreu soterrado durante uma escavação na tarde de quarta-feira (22/4), em Santana do Paraíso(MG), no Vale do Aço. O acidente aconteceu na Rua Laudelino Emídio do Nascimento, no bairro Expansão Bethânia.

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Segundo o Corpo de Bombeiros, o homem, natural de Joanésia (MG), trabalhava na construção de uma contenção de encosta quando houve o deslizamento de terra.

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Moradores iniciaram a retirada da terra antes da chegada das equipes e conseguiram expor parte do tórax da vítima. Os bombeiros deram continuidade ao resgate e realizaram a remoção completa.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) também foi acionado. Após o resgate, a vítima foi avaliada pelo médico da ambulância, que constatou a morte ainda no local.

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A Polícia Militar de Minas Gerais e a Polícia Civil acompanharam a ocorrência. O corpo foi encaminhado ao Instituto Médico-Legal (IML) de Ipatinga.

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