Pedreiro morre soterrado durante obra em encosta no Vale do Aço

Um pedreiro de 53 anos morreu soterrado durante uma escavação na tarde de quarta-feira (22/4), em Santana do Paraíso(MG), no Vale do Aço. O acidente aconteceu na Rua Laudelino Emídio do Nascimento, no bairro Expansão Bethânia.

Segundo o Corpo de Bombeiros, o homem, natural de Joanésia (MG), trabalhava na construção de uma contenção de encosta quando houve o deslizamento de terra.

Moradores iniciaram a retirada da terra antes da chegada das equipes e conseguiram expor parte do tórax da vítima. Os bombeiros deram continuidade ao resgate e realizaram a remoção completa.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) também foi acionado. Após o resgate, a vítima foi avaliada pelo médico da ambulância, que constatou a morte ainda no local.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

A Polícia Militar de Minas Gerais e a Polícia Civil acompanharam a ocorrência. O corpo foi encaminhado ao Instituto Médico-Legal (IML) de Ipatinga.