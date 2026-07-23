Corpos de idosos que se afogaram no Rio Paranaíba são encontrados

Jornalista pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). Repórter de Gerais com passagem na equipe de redes sociais, além de apoio em áreas como Cultura, Tecnologia, Nacional e Internacional como estagiária.

Os corpos de dois idosos, de 60 e 77 anos, desaparecidos desde sábado (18/7), foram encontrados na manhã desta quinta-feira (23/7) no Rio Paranaíba, em Araguari, no Triângulo Mineiro. Segundo o Corpo de Bombeiros Militar (CBMMG), as vítimas morreram afogadas.

De acordo com a corporação, os corpos foram encontrados pelos bombeiros de Goiás, estado que faz divisa com o município mineiro.

Ontem, uma equipe composta por quatro mergulhadores realizou buscas submersas em profundidade entre 4 e 17 metros, em pontos considerados estratégicos, incluindo o primeiro e o segundo locais onde a embarcação das vítimas teria sido avistada.

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Também foram feitas varreduras em áreas indicadas por familiares onde o casal costumava realizar atividades de pesca.

