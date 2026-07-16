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REPRESA DE GUAPÉ

Corpo de Bombeiros procura homem que se afogou em represa no Sul de Minas

Testemunhas relataram aos militares que a vítima havia ingerido bebida alcoólica antes de entrar na água na represa de Guapé, no Sul de Minas Gerais

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Melissa Souza
Melissa Souza
Repórter
Jornalista pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). Repórter de Gerais com passagem na equipe de redes sociais, além de apoio em áreas como Cultura, Tecnologia, Nacional e Internacional como estagiária.
16/07/2026 05:51

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Corpo de Bombeiros procura homem que se afogou na represa de Guapé na terça-feira (14/7)
Corpo de Bombeiros procura homem que se afogou na represa de Guapé na terça-feira (14/7) crédito: CBMMG/Divulgação

Um homem de 35 anos está desaparecido desde a noite de terça-feira (14/7), quando se afogou em uma represa em Guapé, no Sul de Minas Gerais. O Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Minas Gerais (CBMMG) o procura desde então.

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Segundo a corporação, militares realizaram buscas durante todo o dia nessa quarta-feira, mas não localizaram o homem, natural de Bom Despacho, na Região Centro-Oeste do estado.

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Conforme relato de uma testemunha, que acionou os bombeiros, ela e a vítima iniciaram o percurso na represa em Capitólio, que fica a cerca de 26 quilômetros de distância do local do afogamento.

De acordo com o relato, a vítima demonstrou interesse em comprar uma lancha da testemunha. Chegando a Guapé, o homem, que apresentava sinais de embriaguez, caiu na água.

No momento do acidente, havia marolas – ondas formadas pelo vento – na represa.

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O Posto Avançado de Boa Esperança ficará responsável pelo atendimento da ocorrência nesta quinta-feira (16/7).

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