Corpo de Bombeiros procura homem que se afogou em represa no Sul de Minas
Testemunhas relataram aos militares que a vítima havia ingerido bebida alcoólica antes de entrar na água na represa de Guapé, no Sul de Minas Gerais
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Um homem de 35 anos está desaparecido desde a noite de terça-feira (14/7), quando se afogou em uma represa em Guapé, no Sul de Minas Gerais. O Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Minas Gerais (CBMMG) o procura desde então.
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Segundo a corporação, militares realizaram buscas durante todo o dia nessa quarta-feira, mas não localizaram o homem, natural de Bom Despacho, na Região Centro-Oeste do estado.
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Conforme relato de uma testemunha, que acionou os bombeiros, ela e a vítima iniciaram o percurso na represa em Capitólio, que fica a cerca de 26 quilômetros de distância do local do afogamento.
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De acordo com o relato, a vítima demonstrou interesse em comprar uma lancha da testemunha. Chegando a Guapé, o homem, que apresentava sinais de embriaguez, caiu na água.
No momento do acidente, havia marolas – ondas formadas pelo vento – na represa.
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O Posto Avançado de Boa Esperança ficará responsável pelo atendimento da ocorrência nesta quinta-feira (16/7).