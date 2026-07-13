MG: homem tenta atravessar Rio Paranaíba e morre afogado

Um homem de 34 anos morreu na tarde desse domingo (12/7) enquanto tentava atravessar o Rio Paranaíba. Uma equipe do Corpo de Bombeiros (CBMMG) de Patos de Minas, no Alto Paranaíba, foi acionada e encontrou o corpo depois de uma hora e meia de buscas.

Outro homem, que pescava à margem do rio, presenciou o afogamento. De acordo com o relato da testemunha à corporação, a vítima procurava alguém que pudesse utilizar um barco para levá-la até a outra margem.

O pescador tinha acesso apenas a uma embarcação, que estava trancada, e por isso não conseguiu ajudar o homem.

Alguns momentos depois, a vítima entrou no rio e chegou até a metade do caminho, quando começou a ser levada pela correnteza.

Ainda segundo o pescador, o outro homem submergiu e emergiu na água duas vezes, antes de desaparecer.

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De acordo com o Corpo de Bombeiros, a perícia da Polícia Civil (PCMG) também foi acionada. A reportagem entrou em contato com a PCMG para solicitar os resultados das diligências, mas ainda não obteve retorno.