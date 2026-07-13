Vai chover hoje em BH? Confira a previsão completa dessa segunda (13/7)

O tempo seco abre espaço para as chuvas na capital mineira. Belo Horizonte registrou precipitações nesse domingo (12/7) e a possibilidade de chuva se mantém nesta segunda (13/7).

Segundo a Defesa Civil Municipal, o céu deve ficar de nublado a parcialmente nublado com pancadas de chuvas. Também podem ocorrer trovoadas isoladas. A umidade relativa do ar aumenta em relação às últimas semanas, ficando em torno de 60% no período da tarde.

Venda Nova registrou a temperatura mínima da capital com 15,7°C, porém a menor sensação térmica foi registrada na Oeste, com 11,4°C às 6h. A temperatura máxima estimada para a cidade é de 24°C. A Defesa Civil alerta que a temperatura deve cair nos próximos dias.

Confira as temperaturas mínimas registradas por regional:

Barreiro: 16,9 °C, às 6h05.

Centro Sul: 16,4 °C, às 5h10.

Oeste: 16,9 °C, com sensação térmica de 11,4 °C, às 6h.

Pampulha: 15,9 °C, com sensação térmica de 17,7 °C, às 6h.

Venda Nova: 15,7 °C, às 5h40.

Clima em Minas

No restante do estado, a possibilidade de chuva também toma conta da previsão. De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), o céu fica parcialmente nublado a claro com possibilidade de chuva isolada no Sul/Sudoeste e Campo das Vertentes.

As regiões do Triângulo Mineiro/Alto Paranaíba, Central Mineira, Oeste, Metropolitana, Zona da Mata, Rio Doce, Mucuri e Jequitinhonha devem ter o céu nublado com pancadas de chuvas e trovoadas isoladas.

Nas demais regiões, céu claro a parcialmente nublado com possibilidade de chuva isolada.

A temperatura mínima registrado em Minas foi de 6,3°C enquanto a máxima deve atingir 35°C.

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*Estagiário sob a supervisão do subeditor Humberto Santos