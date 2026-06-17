MG: homem sai para acompanhar obras e é encontrado morto após afogamento

Um homem, de 22 anos, foi encontrado morto pelo Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG), após se afogar em um lago, na comunidade de Olhos D'Água, em São João da Ponte, Norte de Minas. O caso foi registrado nessa terça-feira (16/6).

Segundo a corporação, familiares da vítima acionaram o socorro e relataram o desaparecimento do jovem. Conforme relatado pelos parentes, ele havia saído de casa para acompanhar obras de asfaltamento de uma estrada próxima à residência.

Ainda conforme o relato, o homem costumava voltar poucas horas depois, o que não aconteceu. A família fez buscas pela área, até encontrarem objetos pertencentes à vítima nas margens de um lago.

De acordo com os bombeiros, foi localizado o celular, um chapéu e uma garrafa de água boiando na superfície. Os militares também constataram indícios da entrada do jovem na lagoa. Por outro lado, não havia sinais de saída, o que indicou a suspeita de afogamento.

Na manhã desta quarta (17/6), o Corpo de Bombeiros encontrou o corpo do jovem após 35 minutos de mergulho. A vítima estava a cerca de três metros de profundidade.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

A perícia foi acionada, o corpo foi liberado para a funerária responsável, e a remoção foi feita junto com o Instituto Médico Legal (IML) de Januária, também no Norte de Minas.