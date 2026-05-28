Na procura por javalis, ex-vice prefeito de Lagamar morre afogado

O ex-vice prefeito de Lagamar (Noroeste de Minas) foi encontrado morto na noite desta quarta-feira (27/5). Isaac Calazans Borges, de 41 anos, morreu afogado após o barco motorizado colidir com uma árvore e ele não conseguir sair da água. Borges estava estava acompanhado de seu cunhado e sobrinho enquanto procuravam rastros de javalis no local.

Ex-vice prefeito de Lagamar é encontrado morto após se afogar na procura por javalis. Redes Sociais/Reprodução

A ocorrência foi atendida pelo Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG). A corporação relatou que populares iniciaram a busca e localizaram o corpo cerca 50 metros do lugar de onde o barco tombou e em uma profundidade aproximada de quatro metros..

Segundo relatos, a família embarcou no barco no Rio Paranaíba e seguiu o caminho com o objetivo de achar rastros de javalis e observar pontos de interesse na Fazenda Vargem do Capim. Durante o trajeto, eles colidiram com um tronco que estava embaixo da água e a embarcação tombou.

Todos os três caíram na água, mas o cunhado e o sobrinho da vítima conseguiram se apoiar na embarcação e chegar até a margem. Segundo os bombeiros Calazans tentou nadar até a margem, porém entrou em estado de angústia e pânico e não conseguiu sair.

O corpo foi liberado para a funerária de plantão do município de Lagamar.

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Segundo informações divulgadas pela Funerária Lagamar, o velório ocorrerá a partir das 13 horas na Igreja Presbiteriana do Brasil e o sepultamento ocorrerá às 18h no Cemitério Municipal de Lagamar.