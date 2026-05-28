Menino de 1 ano morto por linha chilena será enterrado nesta quinta 

Será enterrado nesta quinta-feira (28/5) o pequeno Ravi Oliveira Dias, de 1 ano e 9 meses, que morreu ao ter o pescoço cortado por uma linha chilena em Contagem (MG), na Região Metropolitana de Belo Horizonte. Segundo familiares, Ravi brincava em um velotrol empurrado pela irmã, de 18 anos, quando foi atingido pela linha.

O velório está marcado para começar às 9h30, na Funerária Dom Bosco. Já o sepultamento será realizado às 16h, no Cemitério da Paz.

A tragédia aconteceu às 12h59 na Rua 13, no Bairro Arvoredo 2. Segundo a Polícia Militar, Ravi estava com a irmã mais velha, que caminhava pela via empurrando o velotrol onde o menino estava sentado.

A jovem percebeu um motociclista vindo no sentido contrário da rua. No momento em que a moto passou por ela, um homem começou a gritar desesperadamente para que o motociclista parasse.

Sem entender o que estava acontecendo, a irmã olhou para o irmão e viu a criança em silêncio, com uma grande quantidade de sangue escorrendo pelo pescoço. O desespero tomou conta da rua.

Populares correram para ajudar e levaram Ravi às pressas para a UPA Pampulha, no Bairro Santa Terezinha. A criança chegou à unidade em estado gravíssimo.

Segundo a médica que fez o atendimento, o menino apresentava pulsação fraca e intenso sangramento. Ravi não resistiu aos ferimentos e morreu pouco depois de dar entrada na unidade de saúde.

Ainda conforme o prontuário médico repassado à PM, a linha chilena provocou cortes profundos na traqueia, na artéria e na musculatura do pescoço da criança.

Linha ficou atravessada na rua

Aos policiais, o homem de 19 anos apontado como responsável pela linha afirmou que soltava pipa junto dos enteados quando o acidente aconteceu.

Segundo ele, em determinado momento, a pipa caiu e a linha ficou atravessada na rua. Logo depois, uma motocicleta passou pela via e a linha acabou presa no pé de apoio da moto. Quando o veículo finalmente interrompeu o trajeto, ele percebeu o que havia acontecido.

Ainda segundo o depoimento, o jovem pegou a criança nos braços enquanto gritava por ajuda. Um motorista que saía de carro da região realizou o socorro até a UPA.

O suspeito afirmou aos militares que utilizava linha chilena, material proibido devido ao alto poder de corte.

Polícia apreendeu linhas e carretel

Após a confirmação da morte, militares foram até o local do acidente, isolaram a área e acionaram a perícia. A mãe de Ravi permaneceu na UPA enquanto a ocorrência era registrada.

Linhas e um carretel utilizados pelo jovem foram recolhidos pelos peritos. A motocicleta envolvida estava regularizada e não apresentava irregularidades, segundo a PM.

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O homem de 19 anos foi conduzido à delegacia de plantão para prestar esclarecimentos. O motociclista e a irmã da criança também foram levados para serem ouvidos. O caso deve ser investigado pela Polícia Civil.