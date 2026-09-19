Corpo de homem desaparecido há três dias é encontrado em represa em Minas

Formada em jornalismo pelo Centro Universitário de Belo Horizonte (Uni-BH). No Estado de Minas desde 2020, repórter de Gerais.

O corpo de um homem, de 41 anos, que estava desaparecido há três dias, foi encontrado em uma represa em Araxá, no Alto Paranaíba. O Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG) informou que foi acionado na tarde de sexta-feira (18/9) para atender a uma ocorrência de afogamento.

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Segundo familiares da vítima, ele não era visto há três dias, mas na quinta-feira (17/9) estaria caminhando próximo à Fazenda São Luís, onde fica a represa. Ainda de acordo com o relato dos familiares, o homem tinha o costume de frequentar a região, onde costumava pescar e nadar.

Durante buscas, os familiares encontraram, às margens da represa, roupas e objetos pessoais do desaparecido, que, possivelmente, teria entrado na água, mas não voltou.

Diante dos fatos, uma equipe dos bombeiros começou as buscas com técnicas de mergulho e procedimentos para localização subaquática.

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O corpo do homem foi encontrado a aproximadamente cinco metros da margem e a uma profundidade de três metros. Após a localização, o Instituto Médico-Legal (IML) foi acionado para fazer a retirada do corpo.