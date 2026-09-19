Van com medicamentos avaliados em R$ 150 mil é roubada por dupla em Minas

Jornalista pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). Repórter de Gerais com passagem na equipe de redes sociais, além de apoio em áreas como Cultura, Tecnologia, Nacional e Internacional como estagiária.

Uma van carregada com medicamentos avaliados em cerca de R$ 150 mil foi roubada por uma dupla armada em Montes Claros, no Norte de Minas, na madrugada dessa sexta-feira (18/9).

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O motorista, de 58 anos, contou à Polícia Militar do estado (PMMG) que havia carregado a Fiat Ducato com os produtos e que os entregaria em diversas farmácias de Espinosa, a 280 quilômetros dali.

No entanto, quando estacionou o veículo em sua casa, no Residencial Monte Verde, ainda em Montes Claros, ele foi abordado por uma dupla que estava em uma motocicleta. A vítima contou que percebeu a moto parada na rua, e que os homens foram atrás dele quando ele deu partida na van.

Ainda segundo seu relato, ele se preparava para sair novamente durante a madrugada quando um dos criminosos apontou uma arma e anunciou o assalto. A dupla amarrou os braços do motorista, colocou um capuz sobre a cabeça dele e determinaram que entrasse na van. A vítima foi levada pelos suspeitos até as proximidades do condomínio São Michel.

No local, o homem foi retirado do veículo e a dupla seguiu com a van no sentido do Bairro Morada do Parque. A vítima afirmou que não conseguiu visualizar as características da motocicleta usada pelos assaltantes.

Buscas pela van

Após o roubo, a PM realizou buscas para tentar localizar o veículo e os suspeitos. Militares conseguiram identificar a van seguindo em direção a Pirapora, também no Norte de Minas. Câmeras de segurança de uma casa também foram verificadas, mas, até o fechamento da ocorrência, não foi possível localizar os responsáveis pelo crime.

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A carga de medicamentos, avaliada em aproximadamente R$ 150 mil, tinha seguro, conforme informado à polícia.