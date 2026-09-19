Assine
overlay
Início Gerais
ASSALTO

Van com medicamentos avaliados em R$ 150 mil é roubada por dupla em Minas

Dupla armada rendeu motorista, levou a van com os medicamentos e fugiu em direção a Pirapora, no Norte de Minas

Publicidade
Carregando...
Melissa Souza
Melissa Souza
Repórter
Jornalista pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). Repórter de Gerais com passagem na equipe de redes sociais, além de apoio em áreas como Cultura, Tecnologia, Nacional e Internacional como estagiária.
19/09/2026 23:13

compartilhe

×
Viatura da PMMG
Policiais fizeram buscas pela van, mas não a encontraram até o fechamento da ocorrência crédito: Leandro Couri/EM/D.A Press

Uma van carregada com medicamentos avaliados em cerca de R$ 150 mil foi roubada por uma dupla armada em Montes Claros, no Norte de Minas, na madrugada dessa sexta-feira (18/9).

Fique por dentro das notícias que importam para você!

O motorista, de 58 anos, contou à Polícia Militar do estado (PMMG) que havia carregado a Fiat Ducato com os produtos e que os entregaria em diversas farmácias de Espinosa, a 280 quilômetros dali.

Leia Mais

No entanto, quando estacionou o veículo em sua casa, no Residencial Monte Verde, ainda em Montes Claros, ele foi abordado por uma dupla que estava em uma motocicleta. A vítima contou que percebeu a moto parada na rua, e que os homens foram atrás dele quando ele deu partida na van.

Ainda segundo seu relato, ele se preparava para sair novamente durante a madrugada quando um dos criminosos apontou uma arma e anunciou o assalto. A dupla amarrou os braços do motorista, colocou um capuz sobre a cabeça dele e determinaram que entrasse na van. A vítima foi levada pelos suspeitos até as proximidades do condomínio São Michel.

No local, o homem foi retirado do veículo e a dupla seguiu com a van no sentido do Bairro Morada do Parque. A vítima afirmou que não conseguiu visualizar as características da motocicleta usada pelos assaltantes.

Buscas pela van

Após o roubo, a PM realizou buscas para tentar localizar o veículo e os suspeitos. Militares conseguiram identificar a van seguindo em direção a Pirapora, também no Norte de Minas. Câmeras de segurança de uma casa também foram verificadas, mas, até o fechamento da ocorrência, não foi possível localizar os responsáveis pelo crime.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

A carga de medicamentos, avaliada em aproximadamente R$ 150 mil, tinha seguro, conforme informado à polícia.

Tópicos relacionados:

assalto crime medicamentos minas-gerais montes-claros pm policia roubo

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay