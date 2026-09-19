Van com medicamentos avaliados em R$ 150 mil é roubada por dupla em Minas
Dupla armada rendeu motorista, levou a van com os medicamentos e fugiu em direção a Pirapora, no Norte de Minas
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Uma van carregada com medicamentos avaliados em cerca de R$ 150 mil foi roubada por uma dupla armada em Montes Claros, no Norte de Minas, na madrugada dessa sexta-feira (18/9).
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O motorista, de 58 anos, contou à Polícia Militar do estado (PMMG) que havia carregado a Fiat Ducato com os produtos e que os entregaria em diversas farmácias de Espinosa, a 280 quilômetros dali.
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No entanto, quando estacionou o veículo em sua casa, no Residencial Monte Verde, ainda em Montes Claros, ele foi abordado por uma dupla que estava em uma motocicleta. A vítima contou que percebeu a moto parada na rua, e que os homens foram atrás dele quando ele deu partida na van.
Ainda segundo seu relato, ele se preparava para sair novamente durante a madrugada quando um dos criminosos apontou uma arma e anunciou o assalto. A dupla amarrou os braços do motorista, colocou um capuz sobre a cabeça dele e determinaram que entrasse na van. A vítima foi levada pelos suspeitos até as proximidades do condomínio São Michel.
No local, o homem foi retirado do veículo e a dupla seguiu com a van no sentido do Bairro Morada do Parque. A vítima afirmou que não conseguiu visualizar as características da motocicleta usada pelos assaltantes.
Buscas pela van
Após o roubo, a PM realizou buscas para tentar localizar o veículo e os suspeitos. Militares conseguiram identificar a van seguindo em direção a Pirapora, também no Norte de Minas. Câmeras de segurança de uma casa também foram verificadas, mas, até o fechamento da ocorrência, não foi possível localizar os responsáveis pelo crime.
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A carga de medicamentos, avaliada em aproximadamente R$ 150 mil, tinha seguro, conforme informado à polícia.