Suspeito de roubar corrente de R$ 50 mil em BH tem prisão preventiva decretada

A Justiça manteve a prisão de Victor Fagundes Marins de Almeida, um barbeiro investigado pelo roubo de um colar de ouro avaliado em R$ 50 mil. A decisão da juíza Juliana Beretta Kirche Ferreira Pinto, da 1ª Vara das Garantias de Belo Horizonte, converteu o flagrante em prisão preventiva.

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O crime ocorreu quando um cliente deixava o estabelecimento comercial do suspeito, no Bairro Castelo, na região da Pampulha. A vítima foi abordada por indivíduos armados em duas motocicletas, que levaram a joia mediante grave ameaça e violência.

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Após o assalto, o próprio barbeiro entrou em contato com a vítima. Ele informou que devolveria o colar em uma praça localizada em frente a um shopping de Contagem, na Região Metropolitana de BH.

O objeto foi recuperado e a Polícia Militar foi acionada. Os agentes se deslocaram até a casa de Victor, no bairro Jardim São José, também na Pampulha, onde efetuaram a prisão.

Ao analisar o caso, a juíza destacou "a gravidade concreta da conduta exercida com o emprego de objetos semelhantes a armas de fogo e agressão em via pública".

A decisão também considerou o risco à ordem pública, já que o investigado respondia a outra ação penal por um crime recente. Ele havia sido beneficiado com liberdade provisória em 23 de fevereiro de 2026, por porte ilegal de arma de fogo.

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Na ocasião, foram impostas medidas cautelares como o recolhimento domiciliar e o monitoramento eletrônico, que, segundo a magistrada, "se mostraram insuficientes para inibir novas práticas criminosas".