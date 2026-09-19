Homem procurado por tentativa de homicídio em SP é preso no interior de MG

Formada em jornalismo pelo Centro Universitário de Belo Horizonte (Uni-BH). No Estado de Minas desde 2020, repórter de Gerais.

Um homem de 25 anos, procurado pela Justiça de São Paulo por tentativa de homicídio, foi preso neste sábado (19/9), em Sardoá, no Vale do Rio Doce. O suspeito foi localizado pela Polícia Militar, durante um patrulhamento.

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De acordo com os militares, a guarnição já tinha ciência de que havia um mandado de prisão, expedido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, Vara do Júri, Execuções Criminais e Infância e Juventude da Comarca de Americana, contra o homem.

Quando ele foi localizado, os policiais fizeram a consulta ao sistema e constataram que o mandado tinha validade até novembro de 2027, por uma regressão de regime.

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O homem foi levado até o posto de saúde da cidade, onde recebeu atendimento médico e, em seguida, foi encaminhado à delegacia de plantão.