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Suspeito por estupro no Rio Grande do Norte é preso no sul de Minas

Homem de 40 anos é apreendido pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) em São Sebastião da Bela Vista, na região sul do estado

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MF
Murilo Fialho*
MF
Murilo Fialho*
Repórter
10/09/2026 17:54 - atualizado em 10/09/2026 17:54

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Rodovia Fernão Dias com céu azul e com vegetação amarelada
Homem de 40 anos é preso na Rodovia Fernão Dias, Km 844 crédito: Google Street View/Reprodução

Na tarde da última quarta-feira (9/9), um homem suspeito por estupro cometido em Governador Dix-Sept Rosado, munícipio do Rio Grande do Norte, foi preso por volta das 12h05, no km 844 da Rodovia Fernão Dias, município de São Sebastião da Bela Vista, localizado no sul de Minas Gerais. O acusado foi pego em uma ação de cooperação entre a Polícia Civil do RN e a Polícia Rodoviária Federal (PRF), que interceptou um ônibus que fazia a linha Mossoró (RN) até São Paulo (SP).

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Segundo a PRF, havia um mandado de prisão contra um passageiro, expedido no último sábado (5/9) pelo Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte, por crime de estupro.

De acordo com a corporação, o crime ocorreu no dia 3/9, no município de Governador Dix-Sept Rosado no Rio Grande do Norte, e o autor estava foragido. O suspeito de 40 anos foi preso e conduzido até a Delegacia da Polícia Civil em Pouso Alegre, na região sul de Minas, onde a ocorrência foi apresentada.

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*Estagiário sob supervisão da subeditora Juliana Lima

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