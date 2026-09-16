Vídeo: homem agride ex, persegue a vítima e arrasta PM durante fuga em MG

Bruno Luis Barros é jornalista multimídia com experiência em jornais impressos e sites, além de passagem por assessoria de imprensa na área cultural. Escreve para o Estado de Minas desde junho de 2021.

Uma mulher de 43 anos procurou a Polícia Militar após ser agredida e perseguida pelo ex-companheiro, de 47, em Contagem, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, nessa terça-feira (15/9). Durante a tentativa de abordagem do suspeito, um policial militar ficou preso à caminhonete e foi arrastado por alguns metros enquanto o homem fugia. O veículo foi localizado posteriormente, abandonado.

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Veja o vídeo:

Segundo o boletim de ocorrência, a mulher manteve uma união estável com o suspeito por cerca de 24 anos, mas os dois estavam separados havia aproximadamente dois meses. Ela relatou aos militares que foi agredida durante o dia, na empresa onde os dois trabalhavam, depois que o homem exigiu que entregasse o celular. Um funcionário interveio para interromper a agressão e acompanhou a vítima até uma base da PM no bairro Jardim Laguna.

Durante o trajeto, conforme o registro policial, o suspeito passou a persegui-los em uma caminhonete e teria tentado atingir o veículo em que estavam. A mulher relatou que ele chegou a passar por calçadas e canteiros durante a perseguição.

Ao chegar à base da PM, a vítima informou aos militares que o ex-companheiro estava nas proximidades, dentro de uma caminhonete. Os policiais então se prepararam para abordá-lo.

Suspeito fugiu de caminhonete

Ainda segundo o boletim, o homem desceu do veículo e caminhou na direção dos policiais com uma das mãos na região da cintura. Uma sargento determinou que ele parasse, mas o suspeito não obedeceu.

Diante da possibilidade de que estivesse armado, os militares fizeram uso dissuasivo da arma de fogo. O homem, então, retornou à caminhonete. Um policial tentou retirar a chave da ignição para impedir que ele fugisse.

O suspeito conseguiu ligar o veículo e arrancou. O militar ficou preso à caminhonete e foi arrastado por alguns metros antes de conseguir se soltar. O homem fugiu em alta velocidade.

A caminhonete foi encontrada abandonada posteriormente na Avenida Integração, no bairro Parque Ayrton Senna, também em Contagem, e apreendida pela polícia.

Mulher relatou histórico de agressões

A vítima contou aos policiais que sofria agressões do ex-companheiro havia mais de 10 anos e que os episódios teriam se intensificado nos últimos meses.

Ela também relatou que o homem faria uso de cocaína e apresentava comportamento alterado no momento da agressão. A suspeita de que ele estivesse sob efeito da droga, no entanto, não foi confirmada pelos militares.

A mulher disse ainda ter encontrado uma tag de rastreamento em sua bolsa cerca de uma semana antes e afirmou que o ex-companheiro teria comprado recentemente uma arma de fogo, que seria mantida em um clube de tiro.

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Até a última atualização das informações consultadas, o suspeito não havia sido localizado. O caso será investigado pelas autoridades.