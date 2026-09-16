Zoo de BH: chimpanzé Serafim tem lesão cerebral identificada em exames

O chimpanzé Serafim, de 39 anos, está internado em estado delicado no Hospital Veterinário do Zoológico de Belo Horizonte após apresentar um quadro severo de hipoglicemia, seguido de comprometimento neurológico. Exames de imagem realizados nesta quarta-feira (16/9), incluindo tomografia e ressonância magnética, identificaram uma lesão cerebral. Segundo a Fundação de Parques Municipais e Zoobotânica (FPMZB), o animal permanece sob cuidados intensivos e monitoramento contínuo da equipe médico-veterinária.

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Serafim foi internado em 25 de agosto para a realização de exames periódicos e, desde então, permanece no hospital veterinário do Zoo. De acordo com a Prefeitura de Belo Horizonte (PBH), o chimpanzé tem idade avançada, diabetes crônica do tipo 2 e depende de aplicações de insulina para o controle da doença.

O animal também apresenta vasculopatia, uma condição que afeta os vasos sanguíneos e está associada ao diabetes. Segundo a FPMZB, o quadro contribui para fragilizar a saúde geral do primata.

Nos últimos dias, a situação se agravou com o episódio de hipoglicemia: quando a concentração de glicose no sangue fica abaixo dos níveis adequados. Na sequência, Serafim apresentou alterações neurológicas. Diante da evolução do quadro, a equipe realizou novos exames para investigar as causas do comprometimento.

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A tomografia e a ressonância magnética feitas nesta quarta-feira identificaram a lesão cerebral. A PBH não informou, até o momento, a extensão da lesão nem detalhou o prognóstico do animal.