Festa de Flores e Morangos aumenta fluxo de visitantes

A Associação Hortolândia de Atibaia organizou a 44ª edição da Festa de Flores e Morangos, que ocorre em Atibaia (SP) até 27 de setembro de 2026. O evento, que reúne produtores locais de flores e morangos, registrou aumento de fluxo de visitantes em razão da programação gastronômica ampliada. A iniciativa visa promover a produção regional e atrair turistas para a região.

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No espaço de alimentação, expositores apresentaram novos produtos, entre eles o morango cravejado – composto por caramelo vermelho, recheio de brigadeiro branco e cobertura de chocolate branco –, o lanche de morango, preparado com pão vermelho, hambúrguer de carne defumada, morango, catupiry, molho agridoce levemente picante e cebola crocante, e o sorvete coreano, servido em hashi, com camada externa de marshmallow americano e interior de sorvete de morango e outros sabores. Também foram oferecidos pastel de Belém de morango, yakissoba, guioza, temaki, lámen, udon, churrasco, acarajé, sucos e doces regionais.

A estrutura do evento está distribuída em dois pavimentos. O primeiro concentra o mini shopping e a praça de alimentação, onde a maioria dos expositores de alimentos está instalada. O segundo abriga o Pavilhão de Exposição de Flores, com o tema “Kib? – a esperança!”, e o Jardim Japonês, que inclui um torii e um palco para apresentações culturais. Entre as atrações culturais estão o grupo boliviano Fraternidade Caporales Mi Viejo, a artista japonesa?brasileira Susana Sano, o grupo de percussão Taiko, o conjunto bielorrusso Isbá, o Bon Odori, o grupo regional Allegretto, o grupo Raízes do Catira, o grupo árabe Nuaar, entre outros.

O evento incorpora ações de inclusão. O Jardim Sensorial estimula os sentidos por meio de aromas, texturas e cores; o Espaço de Acolhimento, mantido pela Organização da Sociedade Civil Mãos Dadas, oferece orientação psicológica e apoio a crianças com Transtorno do Espectro Autista; e um carrinho elétrico garante mobilidade a pessoas com deficiência. A política pet friendly permite a presença de animais de estimação nas dependências.

Serviços gratuitos foram disponibilizados pelo Centro Universitário UNIFAAT. No sábado, alunos de Nutrição realizaram avaliações de índice de massa corporal e orientações nutricionais; no domingo, estudantes de Farmácia aferiram pressão arterial e ofereceram orientações sobre o uso seguro de medicamentos.

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Quanto à política de ingressos, funcionários públicos municipais e alunos da rede municipal de Educação (1º ao 5º ano) têm acesso gratuito quando acompanhados por responsáveis. O ingresso parceiro, ao custo de R$?50,00, exige a doação de um quilo de alimento, gera economia de R$?20,00 e destina os alimentos aos Fundos Sociais de Solidariedade da região. O ingresso integral custa R$?70,00, com meia?entrada de R$?35,00 para estudantes, idosos, pessoas com deficiência, professores da rede pública e jovens de baixa renda.