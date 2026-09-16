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Teia colossal surpreende cientistas e revela comportamento inédito entre aranhas
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Mas o que são as teias de aranha, afinal? Elas são estruturas produzidas por aracnídeos para capturar presas, proteger ovos e construir abrigos. Elas são feitas de seda, uma proteína extremamente resistente e elástica. Foto: Pixabay
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Cada espécie de aranha cria um tipo específico de teia, com formas variadas como espirais, túneis ou folhas dobradas. Essas diferenças atendem às necessidades de caça e habitat de cada uma. Foto: Pixabay
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A seda é secretada por glândulas especiais localizadas no abdome da aranha. A partir dessas glândulas, ela puxa fios com as pernas traseiras para construir suas estruturas. Apesar da aparência delicada, a seda de aranha é cinco vezes mais resistente que o aço do mesmo peso. Foto: Pixabay
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Ela pode esticar muito antes de romper, sendo também extremamente leve. Essa resistência é possível graças à sua composição proteica e estrutura molecular. A seda é formada por longas cadeias de proteínas chamadas fibroínas, organizadas em padrões cristalinos minúsculos. Foto: Pixabay
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A teia combina alta resistência e elasticidade, sendo usada principalmente para capturar e imobilizar presas. Algumas aranhas renovam suas teias diariamente e ingerem a seda antiga para reaproveitar proteínas. Outras utilizam os fios para construir abrigos, proteger ovos ou envolver presas. Foto: Pixabay
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As teias podem ser invisíveis ao olho humano, principalmente em locais escuros ou contra a luz. Por isso, são armadilhas eficazes e discretas na natureza. Curiosamente, há teias que vibram quando algo as toca, funcionando como um sistema de alerta sensorial. Foto: Pixabay
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Assim, mesmo sem enxergar, a aranha sente a aproximação da presa. Algumas aranhas posicionam-se no centro da teia e permanecem imóveis por longos períodos. Isso economiza energia e permite reação rápida quando uma presa é capturada. Foto: Pixabay
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A construção de uma teia envolve cálculos precisos de distância e tensão. Aranhas seguem padrões geométricos sofisticados, mesmo sem um cérebro grande ou visão nítida. As primeiras voltas da teia são feitas com seda não pegajosa, permitindo à aranha se locomover. Foto: Pixabay
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Depois, ela aplica fios adesivos na parte externa para prender as vítimas. Há registros de teias medindo até dois metros de diâmetro, especialmente em áreas úmidas e florestadas. Algumas podem durar semanas ou até meses se não forem destruídas. Foto: Pixabay
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Além da caça, aranhas usam seda para proteger os ovos em casulos. Esses envoltórios servem de abrigo contra predadores e condições ambientais desfavoráveis. Filhotes de aranha também usam a seda para dispersão aérea. Foto: Hamon jp - wikimedia commons
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Esse fenômeno, chamado de balonismo, ocorre quando soltam fios ao vento para serem levados a novos habitats. Na ciência, a seda de aranha é estudada para criação de materiais resistentes e biodegradáveis. Sua estrutura inspira pesquisas em engenharia e medicina regenerativa." src="https://www.flipar.com.br/wp-content/uploads/2025/08/Screenshot_20250807_053936_Chrome.jpg" width="1114" height="626">
Esse fenômeno, chamado de balonismo, ocorre quando soltam fios ao vento para serem levados a novos habitats. Na ciência, a seda de aranha é estudada para criação de materiais resistentes e biodegradáveis. Sua estrutura inspira pesquisas em engenharia e medicina regenerativa.Foto: Pixabay
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Culturalmente, teias de aranha aparecem em mitologias como símbolos de paciência e destino. Em algumas tradições, elas representam a conexão entre o visível e o invisível. As teias também têm papel ecológico importante no controle de insetos. Foto: Pixabay
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Aranhas ajudam a equilibrar populações e evitar pragas agrícolas e urbanas. Apesar de temidas por muitos, as teias de aranha revelam inteligência natural, economia de recursos e beleza estrutural. São obras-primas da biologia evolutiva. Foto: Pixabay
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