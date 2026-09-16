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PARALISAÇÃO

Greve dos professores da rede particular: Entenda a proposta

Docentes da rede particular rejeitam novo modelo de contrato que alteraria direitos e benefícios; saiba o que está por trás da paralisação em BH

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Flor Sette Câmara
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Flor Sette Câmara
Repórter
16/09/2026 17:45

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Greve dos professores da rede particular: Entenda a proposta
A greve dos professores da rede particular afeta diretamente o ambiente de ensino em salas de aula como esta crédito: Juarez Rodrigues/EM/D.A Press - 21/10/2015

Professores da rede particular de ensino de Belo Horizonte e da Região Metropolitana iniciaram uma greve por tempo indeterminado nesta quarta-feira (16/9). A paralisação afetou dezenas de escolas de forma parcial ou total durante a manhã, segundo o Sindicato dos Professores (Sinpro Minas).

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A mobilização, convocada pelo Sinpro Minas, ocorre em resposta a uma proposta do Sindicato das Escolas Particulares de Minas Gerais (Sinepe-MG). A entidade patronal deseja dividir a Convenção Coletiva de Trabalho (CCT), que hoje é única, em dois documentos distintos.

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Qual o motivo da greve?

O modelo proposto pelo Sinepe-MG criaria uma convenção para os professores da educação básica e outra para os docentes do ensino superior. Essa mudança resultaria em direitos e benefícios diferentes para profissionais que atuam em cada uma das etapas de ensino.

Os professores rejeitaram a proposta na última quinta-feira (10/9). Na ocasião, a categoria alegou que a divisão enfraquece a capacidade de negociação coletiva. Os docentes também apontam que a medida abre espaço para perdas de conquistas históricas, como as bolsas de estudos e a isonomia salarial.

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