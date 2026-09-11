Criminosos fazem gerente refém durante assalto a supermercado

Jornalista formada pela UFMG. Escreve para a editoria Gerais desde maio de 2024. Estagiou nas editorias de Diversidade e Política entre 2021 e 2023. Atuou na equipe de Redes Sociais entre 2023 e 2024 e como repórter de fact-checking em colaboração com o

Uma unidade da rede Supermercados BH em Conceição do Mato Dentro, na Região Central de Minas Gerais, foi alvo de assalto à mão armada. A ação, que começou na noite de quarta-feira (9/10) e prosseguiu até a manhã de quinta-feira (10), durou mais de oito horas.

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De acordo com a Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG), um gerente do supermercado estava saindo do trabalho por volta das 22h30 de quarta quando foi abordado por quatro pessoas em um Fiat Mobi branco, uma mulher ao volante e três passageiros homens. Ele foi rendido, encapuzado e obrigado a entrar no veículo.

Os suspeitos levaram o gerente até o supermercado, o forçaram a abrir a porta e levar o grupo até a sala onde estavam os cofres. Durante a madrugada, os autores tiveram dificuldade de arrombar os cofres e teriam se desentendido, entrando em luta corporal. Um dos homens atingiu outro na mão com uma marreta.

Segundo o boletim de ocorrência, o gerente narrou que, em determinado momento, pegaram seu cartão do banco e o obrigaram a fazer transferências bancárias. Em seguida, a vítimas sentiu um pano sendo colocado no seu nariz e desmaiou.

Próximo ao horário de abertura do supermercado, por volta de 6h de quinta-feira, um funcionário chegou ao local e se assustou com a ação dos bandidos. Ele entrou em luta corporal com um dos suspeitos, mas foi agredido com coronhadas. As agressões só cessaram quando já estava debilitado e foi levado para a sala dos cofres.

Por fim, os suspeitos conseguiram acessar o conteúdo dos cofres e levaram malotes contendo dinheiro. Eles conseguiram fugir sentido Serra Cipó. Ninguém foi preso. A Polícia Civil também foi acionada e a perícia esteve no local do crime.

Ao Estado de Minas, o Supermercados BH confirmou que os colaboradores foram rendidos e que os malotes foram levados. Também afirmou que ninguém ficou ferido.

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“O Supermercados BH reforça que a segurança e o bem-estar de seus colaboradores e clientes são prioridades e segue colaborando com as autoridades, fornecendo todas as informações necessárias para auxiliar nas investigações”, informou a empresa.