Polícia encontra 'depósito do tráfico' com 825 barras de maconha
Imóvel em Rio Acima, na Grande BH, era usado por traficantes. Suspeitos são conhecidos da polícia, mas não foram localizados na ação
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A Polícia Militar (PM) apreendeu 825 barras de maconha em uma casa abandonada em Rio Acima, na Região Metropolitana de Belo Horizonte. A ação ocorreu na noite desta quinta-feira (10/9), na Estrada do Mingu.
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Além dos tabletes, os agentes encontraram um saco com a droga já fragmentada. Os policiais receberam denúncias de que indivíduos ligados ao tráfico estariam usando a residência como ponto de venda de entorpecentes.
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Dois homens, de 36 e 32 anos, são suspeitos de envolvimento e já são conhecidos no meio policial, mas não foram localizados durante a operação.
Os militares foram até o imóvel, que pertence à família de um dos suspeitos, e encontraram a porta aberta. Em um cômodo fechado, os policiais sentiram um forte cheiro de maconha, o que confirmou as suspeitas.
A casa está localizada em uma área de mata fechada, onde não havia sinal de rádio. De acordo com a PM, essa foi a razão pela qual a Polícia Civil não foi acionada para realizar a perícia no local.
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A droga foi apreendida e encaminhada para a delegacia. O imóvel já era conhecido pelas forças de segurança como um ponto de tráfico.