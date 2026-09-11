Polícia encontra 'depósito do tráfico' com 825 barras de maconha

A Polícia Militar (PM) apreendeu 825 barras de maconha em uma casa abandonada em Rio Acima, na Região Metropolitana de Belo Horizonte. A ação ocorreu na noite desta quinta-feira (10/9), na Estrada do Mingu.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

Além dos tabletes, os agentes encontraram um saco com a droga já fragmentada. Os policiais receberam denúncias de que indivíduos ligados ao tráfico estariam usando a residência como ponto de venda de entorpecentes.

Leia Mais

Dois homens, de 36 e 32 anos, são suspeitos de envolvimento e já são conhecidos no meio policial, mas não foram localizados durante a operação.

Os militares foram até o imóvel, que pertence à família de um dos suspeitos, e encontraram a porta aberta. Em um cômodo fechado, os policiais sentiram um forte cheiro de maconha, o que confirmou as suspeitas.

A casa está localizada em uma área de mata fechada, onde não havia sinal de rádio. De acordo com a PM, essa foi a razão pela qual a Polícia Civil não foi acionada para realizar a perícia no local.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

A droga foi apreendida e encaminhada para a delegacia. O imóvel já era conhecido pelas forças de segurança como um ponto de tráfico.