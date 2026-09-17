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Lula promete novo hospital universitário em Montes Claros

Cidade já conta com o HU da Unimontes; outras instituições públicas não têm curso de medicina

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Andrei Megre
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Luiz Ribeiro
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Andrei Megre
Repórter
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Luiz Ribeiro
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17/09/2026 19:10

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Lula e Alexandre Padilha, ministro da Saúde, no novo complexo industrial da Eurofarma
Lula e Alexandre Padilha, ministro da Saúde, no novo complexo industrial da Eurofarma crédito: Luiz Ribeiro/EM/D.A. Press

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) disse que vai construir mais um hospital universitário em Montes Claros, no Norte de Minas, nesta quinta-feira (17/9).

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Ao visitar o novo complexo industrial da Eurofarma, multinacional brasileira do ramo farmacêutico, o petista prometeu nova unidade para qualificar a mão de obra da região.

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“Vocês vão ter um emprego mais qualificado. Com o emprego mais qualificado, vão ter um salário melhor. Para o homem cuidar da sua família decentemente. E a mulher precisa ganhar bem, para ela não ficar sofrendo desaforo de homem nenhum”, disse Lula.

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Montes Claros já conta com o Hospital Universitário Clemente Faria, da Universidade Estadual de Montes Claros (Unimontes). As outras instituições públicas da cidade, o Instituto Federal e o campus da Universidade Federal de Minas Gerais, não oferecem cursos de medicina, farmácia ou áreas correlatas.

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