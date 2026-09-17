Em Montes Claros, Lula diz que treina 2 horas por dia e corre a 8km/h

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) visita Montes Claros, no Norte de Minas Gerais, nesta quinta-feira (17/9) para agenda junto ao ministro da Saúde, Alexandre Padilha, e contou da própria rotina de exercícios. Depois do evento, ele fará comício na cidade.

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O petista disse que acorda às 5h30 da manhã todos os dias e já começa a rotina malhando por duas horas. Ele encorajou os brasileiros adotarem hábitos saudáveis.

“Sabe por que eu malho? Eu quero viver. Eu gosto de viver. Então, eu tenho que me cuidar. Quem vai cuidar de mim? Eu! Então eu faço duas horas. Faço muito exercício na perna, faço na panturrilha…, discursou Lula.

A declaração foi feita em visita ao novo complexo industrial da Eurofarma, multinacional brasileira do ramo farmacêutico, em Montes Claros.

Lula falou sobre o projeto de incorporar as canetas emagrecedoras ao Sistema Único de Saúde (SUS), que está sendo estudado pelo governo. O presidente destacou que o emagrecimento não depende apenas do medicamento, mas da reeducação alimentar e da rotina de exercícios.

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“Chego a correr a 8km/h. Significa que, se eu posso, vocês podem. É só querer. No começo, vocês vão ter preguiça, vão ficar: ‘Vou ficar na cama, a minha perna tá doendo’. Mas quando você perceber que está evitando gastar dinheiro com médico porque está se cuidando, vai fazer o esforço para você mesmo”, completou.

