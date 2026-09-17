Nikolas diz que Medioli devia ser expulso do PL

O deputado federal Nikolas Ferreira (PL-MG) defendeu a expulsão do ex-prefeito de Betim Vittorio Medioli (PL), que é candidato a deputado estadual, do Partido Liberal, devido a alianças do correligionário com políticos de esquerda.

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Fotos de Medioli apareceram em um palanque ao lado de imagens da ex-prefeita de Contagem Marília Campos (PT), candidata ao Senado, e do presidente do PCdoB em Minas, Wadson Ribeiro, candidato a deputado federal.

Nikolas reagiu: “Se eu fosse o presidente estadual [do PL], o Domingo Sávio, eu tiraria, expulsaria ele [Medioli] da chapa. Afinal de contas, se ele está fazendo isso durante a campanha, imagina o que estará fazendo depois”. Em maio, Domingos Sávio, candidato ao Senado, deixou a presidência do PL em Minas nas mãos de Zé Vitor, e passou a ser secretário-geral da legenda.

A manifestação de Nikolas veio em um áudio enviado no WhatsApp e divulgado pelo vereador de Contagem Pedro Luiz (PL), que concorre a deputado estadual, mesmo cargo almejado por Medioli. Nikolas compartilhou a publicação no próprio perfil.

“Eu já vi de tudo nessa vida, mas graças a Deus que tá acontecendo ainda em tempo para as pessoas de Betim não votarem nele. Até mesmo porque eu tenho um estadual aí, que é o Pedro Luiz, e vou fazer campanha mesmo, porque eu estou de saco cheio das pessoas usarem o nome do Bolsonaro e da direita e traírem depois. Ele não esperou nem depois, já está fazendo agora”, completou o deputado.



Medioli responde

Ao Estado de Minas, o ex-prefeito salientou que não participou do evento do PCdoB organizado por Wadson Ribeiro, nem pediu apoio. “A decisão de apoiar a minha candidatura se trata de um ato unilateral do partido”.

Em um post no Instagram, Medioli respondeu em tom irônico: “Quero agradecer ao deputado Nikolas Ferreira, amigo meu, por ter lançado um vídeo que mostra que eu tive apoio em um evento organizado pelo PCdoB, por parte desse partido, à minha candidatura a deputado estadual”.

Medioli disse que é reconhecido por ter sido “um bom prefeito em Betim”, “e quem chega aqui e é candidato a deputado federal, pega carona na minha notoriedade”.

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“Tem que falar bem de mim, porque se falar mal, perde voto. É lógico, entende? Não é uma questão ideológica. Ideologizar é restringir muito o alcance de um bom governante”, completou Medioli, que emendou com mensagem a Nikolas: “Muito obrigado por ter me citado e mostrado que eu sou unanimidade aqui dentro de Betim”.

