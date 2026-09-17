Por motivos de saúde, Kalil cancela agenda desta quinta (17/9)

Interessada por alimentação, comportamento e ciência, iniciou sua carreira no Estado de Minas como estagiária de Saúde e hoje é repórter da área. Vencedora do Prêmio de Jornalismo CDL/BH, também já cobriu política, cultura, esportes e temas gerais.

Alexandre Kalil (PDT), candidato ao governo de Minas Gerais, cancelou a agenda prevista para esta quinta-feira (17/9) por motivos de saúde. Segundo a assessoria, o ex-prefeito de Belo Horizonte foi diagnosticado com uma infecção intestinal. Por orientação médica, Kalil ficará em repouso para se recuperar.

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Além de entrevistas, a agenda do candidato previa uma visita à obra da Praça do Xangrilá, em Contagem, na Região Metropolitana de Belo Horizonte.

Ontem (16/9), Kalil participou da série de sabatinas do Estado de Minas, Portal Uai e TV Alterosa com os candidatos ao Palácio Tiradentes. Durante a entrevista, o candidato abordou propostas de governo e fez críticas a outros postulantes na disputa pelo Executivo mineiro.

Debate na TV Alterosa

Kalil também está entre os candidatos convidados para o debate promovido pelo Estado de Minas, Portal Uai e TV Alterosa/SBT nesta sexta-feira (18/9). Com a aproximação das eleições, os veículos colocarão frente a frente os candidatos ao governo de Minas Gerais.

O programa vai ao ar às 11h, com transmissão pela TV Alterosa/SBT e pelo canal do Portal Uai no YouTube.

Cumprindo a legislação eleitoral, foram convidados os candidatos cujos partidos tenham pelo menos cinco representantes no Congresso Nacional: Alexandre Kalil (PDT), Cleitinho Azevedo (Republicanos), Flávio Roscoe (PL), Gabriel Azevedo (MDB), Mateus Simões (PSD) e Patrus Ananias (PT).

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Cleitinho foi o único que não confirmou presença.