Confira a agenda dos candidatos ao governo de Minas nesta quinta (17/9)
Candidatos têm dia de entrevistas, caminhadas e participação em podcasts
compartilhe
Os candidatos ao Palácio Tiradentes participam de entrevistas, caminhadas, visitas, participação em podcasts e reuniões nesta quinta-feira (17/9). Confira as agendas:
Fique por dentro das notícias que importam para você!
Leia Mais
Alexandre Kalil (PDT)
10h20 - Entrevista à rádio Band News.
11h30 - Visita à obra da Praça do Xangrilá, em Contagem, na Região Metropolitana de Belo Horizonte.
18h - Entrevista ao site UOL, em São Paulo.
Ben Mendes (Missão)
14h - Entrevista à TV Globo Minas.
19h - Participação em podcast em Igarapé, na Região Metropolitana de Belo Horizonte.
21h - Participação em podcast em São Joaquim de Bicas, na Região Metropolitana de Belo Horizonte.
Cleitinho (Republicanos)
Sem agenda pública de campanha.
Flávio Roscoe (PL)
9h - Encontro com candidatos ao governo de Minas no Minas Tênis Clube.
13h - Sabatina do jornal O Tempo.
16h - Entrevista on-line para o jornal Tribuna de Minas.
17h30 - Gravação de conteúdos para campanha em Contagem, na Região Metropolitana de Belo Horizonte.
Gabriel Azevedo (MDB)
8h30 - Encontro com representantes no Fecomércio-MG, em Belo Horizonte.
11h45 - Entrevista à TV Globo Minas.
13h30 - Participação em podcast em Belo Horizonte.
20h - Gravação de conteúdo audiovisual.
Henrique Áreas (PCO)
11h - Panfletagem no Restaurante Universitário da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) em Belo Horizonte.
14h - Entrevista à TV Globo Minas.
Indira Xavier (UP)
14h - Entrevista à TV Globo Minas.
18h30 - Entrevista à TV Band Minas.
Mateus Simões (PSD)
9h - Reunião institucional do governo.
13h - Reunião interna de campanha.
Patrus Ananias (PT)
18h - Caminhada com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva por Montes Claros, no Norte de Minas.
Rafael Duda (PSTU)
8h - Gravação de vídeos.
15h - Entrevista à TV Globo Minas.
Túlio Lopes (PCB)
9h - Visita ao Hospital Risoleta Neves, em Belo Horizonte.
Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia
14h - Entrevista à TV Globo Minas.