Confira a agenda dos candidatos ao governo de Minas nesta quinta (17/9)

Os candidatos ao Palácio Tiradentes participam de entrevistas, caminhadas, visitas, participação em podcasts e reuniões nesta quinta-feira (17/9). Confira as agendas:

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Alexandre Kalil (PDT)

10h20 - Entrevista à rádio Band News.

11h30 - Visita à obra da Praça do Xangrilá, em Contagem, na Região Metropolitana de Belo Horizonte.

18h - Entrevista ao site UOL, em São Paulo.

Ben Mendes (Missão)

14h - Entrevista à TV Globo Minas.

19h - Participação em podcast em Igarapé, na Região Metropolitana de Belo Horizonte.

21h - Participação em podcast em São Joaquim de Bicas, na Região Metropolitana de Belo Horizonte.

Cleitinho (Republicanos)

Sem agenda pública de campanha.

Flávio Roscoe (PL)

9h - Encontro com candidatos ao governo de Minas no Minas Tênis Clube.

13h - Sabatina do jornal O Tempo.

16h - Entrevista on-line para o jornal Tribuna de Minas.

17h30 - Gravação de conteúdos para campanha em Contagem, na Região Metropolitana de Belo Horizonte.

Gabriel Azevedo (MDB)

8h30 - Encontro com representantes no Fecomércio-MG, em Belo Horizonte.

11h45 - Entrevista à TV Globo Minas.

13h30 - Participação em podcast em Belo Horizonte.

20h - Gravação de conteúdo audiovisual.

Henrique Áreas (PCO)

11h - Panfletagem no Restaurante Universitário da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) em Belo Horizonte.

14h - Entrevista à TV Globo Minas.

Indira Xavier (UP)

14h - Entrevista à TV Globo Minas.

18h30 - Entrevista à TV Band Minas.

Mateus Simões (PSD)

9h - Reunião institucional do governo.

13h - Reunião interna de campanha.

Patrus Ananias (PT)

18h - Caminhada com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva por Montes Claros, no Norte de Minas.

Rafael Duda (PSTU)

8h - Gravação de vídeos.

15h - Entrevista à TV Globo Minas.

Túlio Lopes (PCB)

9h - Visita ao Hospital Risoleta Neves, em Belo Horizonte.

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14h - Entrevista à TV Globo Minas.