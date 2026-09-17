AtlasIntel: Flávio vira sobre Lula no 2º turno

Repórter de Política do Estado de Minas. Jornalista e mestre em Comunicação Social pela UFMG, com pesquisa em Inteligência Artificial aplicada ao jornalismo. Atua na cobertura dos poderes Executivo, Legislativo e Judiciário em Minas Gerais e Brasília.

O senador Flávio Bolsonaro (PL) tem 47,2% das intenções de voto, e o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), 46,8%, em um eventual segundo turno da eleição presidencial, segundo pesquisa AtlasIntel/Bloomberg divulgada nesta quinta-feira (17/9).

Fique por dentro das notícias que importam para você!

Apesar da vantagem numérica de 0,4 ponto percentual do parlamentar, os dois estão tecnicamente empatados, considerando a margem de erro de um ponto para mais ou para menos.

Na comparação com a rodada anterior, de 9 de setembro, Flávio oscilou 0,8 ponto percentual para cima, de 46,4% para 47,2%. Lula também avançou, passando de 46,2% para 46,8%, alta de 0,6 ponto. Os dois já estavam tecnicamente empatados no levantamento anterior. Brancos, nulos e eleitores que não souberam responder somam 6%.

Outros cenários

A AtlasIntel também simulou outros quatro confrontos de segundo turno. Em uma disputa entre Lula e o ex-governador de Minas Gerais Romeu Zema (Novo), o presidente registra 46,3%, ante 43,7% do mineiro. Brancos, nulos e indecisos somam 10,1%.

Contra o ex-governador de Goiás Ronaldo Caiado (PSD), Lula tem 46%, ante 41,7%. Nesse cenário, 12,3% dos entrevistados votariam em branco, anulariam o voto ou não souberam responder.

Na simulação contra Augusto Cury (Avante), Lula registra 45,6%, enquanto o escritor aparece com 37,8%. Brancos, nulos e indecisos representam 16,6%.

A maior diferença entre os cinco cenários testados ocorre contra Renan Santos (Missão). Lula tem 46,1% das intenções de voto, ante 29,7% de Renan, uma distância de 16,4 pontos percentuais. Outros 24,2% não escolheram nenhum dos dois.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

A AtlasIntel entrevistou 5.018 eleitores entre 11 e 16 de setembro, por meio de recrutamento digital aleatório. A margem de erro é de um ponto percentual para mais ou para menos, com nível de confiança de 95%. O levantamento está registrado no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o número BR-06221/2026.

