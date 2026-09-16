Veja em quais estados cada candidato lidera na corrida presidencial de 2026

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A menos de três semanas da eleição, as pesquisas mais recentes mostram um Brasil dividido em blocos regionais bem definidos na disputa entre o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e o senador Flávio Bolsonaro (PL). No cenário nacional, a mais recente pesquisa Datafolha, divulgada em 3 de setembro, aponta Lula com 39% das intenções de voto no primeiro turno, contra 33% de Flávio.

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Onde Lula lidera

Segundo o Datafolha, Lula mantém margem favorável no Norte e no Nordeste. Uma série de pesquisas Quaest, divulgada em 24 e 25 de agosto, detalha esse domínio estado a estado: os maiores percentuais do petista aparecem no Maranhão (58%), em Pernambuco (54%), no Rio Grande do Norte (54%) e na Paraíba (50%). Levantamentos anteriores da Genial/Quaest também mostraram Lula com vantagens expressivas em Pernambuco (34 pontos à frente de Flávio) e na Bahia (33 pontos). No Pará, único estado do Norte pesquisado individualmente até aquele momento, Lula liderava por margem mais discreta, de 7 pontos.

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Onde Flávio Bolsonaro lidera

Flávio aparece à frente nas regiões Sul, Centro-Oeste e, segundo o Datafolha, também no Sudeste no primeiro turno. A pesquisa Quaest de agosto confirma essa vantagem em estados do Sul e Centro-Oeste. Em Goiás, por exemplo, Flávio abre 13 pontos percentuais sobre Lula, beneficiado por uma tendência de crescimento da direita em estados com forte peso do agronegócio. Em São Paulo, o maior colégio eleitoral do país, e no Rio de Janeiro, Flávio também aparece com vantagem superior a 10 pontos no cenário de segundo turno, segundo a Genial/Quaest.

Minas: o estado-pêndulo

Minas Gerais segue como o grande fiel da balança: historicamente, quem vence no estado vence a eleição presidencial desde a redemocratização, em 1989. A pesquisa Genial/Quaest mostra os dois candidatos tecnicamente empatados no estado, dentro da margem de erro de 3 pontos, com leve vantagem numérica de Lula no cenário de segundo turno.

O panorama nacional

No apanhado mais recente, divulgado pela Datafolha em 3 de setembro, depois de Lula (38%) e Flávio (33%), aparece Augusto Cury (Avante), com 8%, seguido por Ronaldo Caiado (PSD), com 4%; Renan Santos (Missão), com 3%; e Romeu Zema (Novo), com 2%. Brancos e nulos somam 6%, e 3% dos entrevistados ainda se declaram indecisos.

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Outras pesquisas divulgadas na mesma semana mostram cenários mais apertados: o Indexa/Broadcast (15/9) aponta Lula com 38% contra 32% de Flávio, dentro da margem de erro; já a Quaest (14/9) mostra 36% a 31%. Em segundo turno, os institutos também divergem: enquanto o Datafolha mantém Lula à frente por 46% a 44%, o AtlasIntel (10/9) e o PoderData/Aya (9/9) chegaram a mostrar Flávio ultrapassando Lula por margens mínimas, dentro da margem de erro.