Pesquisa AtlasIntel: Lula tem 44,1% e Flávio, 41,7% no 1º turno

Repórter de Política do Estado de Minas. Jornalista e mestre em Comunicação Social pela UFMG, com pesquisa em Inteligência Artificial aplicada ao jornalismo. Atua na cobertura dos poderes Executivo, Legislativo e Judiciário em Minas Gerais e Brasília.

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) tem 44,1% das intenções de voto, e o senador Flávio Bolsonaro (PL), 41,7%, na disputa pela Presidência da República, segundo pesquisa AtlasIntel/Bloomberg divulgada nesta quinta-feira (17/9). O levantamento mostra um crescimento de cerca de cinco pontos percentuais do parlamentar desde o início do mês, enquanto o petista avançou cerca de um ponto.

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Na rodada anterior, de 9 de setembro, Flávio aparecia com 37%, considerando os números arredondados da série histórica, enquanto Lula tinha 43%. Com a movimentação, a distância entre os dois caiu de seis para cerca de dois pontos percentuais. A margem de erro do levantamento é de um ponto percentual para mais ou para menos.



Os demais candidatos aparecem abaixo dos 6%. Renan Santos (Missão) tem 5,1%, seguido pelo escritor Augusto Cury (Avante), com 3,5%. O ex-governador de Goiás Ronaldo Caiado (PSD) registra 1,7%, enquanto o ex-governador de Minas Gerais Romeu Zema (Novo) tem 1,1%. Samara Martins (UP) aparece com 0,7%. Brancos e nulos somam 1,6%, e 0,5% dos entrevistados não souberam responder. Os outros candidatos não pontuaram.



Segundo turno



Em uma eventual disputa direta entre Lula e Flávio, o senador aparece numericamente à frente, mas os dois estão tecnicamente empatados. Flávio tem 47,2% das intenções de voto, ante 46,8% do presidente. A diferença é de 0,4 ponto percentual, inferior à margem de erro do levantamento. Outros 6% votariam em branco, anulariam o voto ou não souberam responder.



Na comparação com a rodada anterior, Flávio oscilou 0,8 ponto para cima, de 46,4% para 47,2%, enquanto Lula passou de 46,2% para 46,8%. Os dois já estavam tecnicamente empatados no levantamento divulgado na semana passada.



A AtlasIntel também simulou outros quatro confrontos de segundo turno. Contra Zema, Lula registra 46,3%, ante 43,7% do ex-governador mineiro. Nesse cenário, brancos, nulos e indecisos somam 10,1%.

No confronto com Caiado, Lula tem 46%, e o ex-governador, 41,7%. Brancos, nulos e os que não souberam responder representam 12,3%. Contra Augusto Cury, o presidente marca 45,6%, ante 37,8% do candidato do Avante, enquanto 16,6% não escolhem nenhum dos dois.



A maior distância entre os cenários testados ocorre no confronto com Renan Santos. Lula aparece com 46,1%, e o candidato do Missão, com 29,7%. Outros 24,2% votariam em branco, anulariam o voto ou não souberam responder.



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Pesquisa



A AtlasIntel entrevistou 5.018 eleitores entre 11 e 16 de setembro, por meio de recrutamento digital aleatório. A margem de erro é de um ponto percentual para mais ou para menos, com nível de confiança de 95%. O levantamento está registrado no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o número BR-06221/2026.

