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NU METAL?

De metalúrgico a metaleiro: Lula faz pergunta sobre Slipknot no Twitter

Perfil do presidente entrou em brincadeira dos apresentadores do "Desce A Letra Show"

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AM
Andrei Megre
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Andrei Megre
Repórter
16/09/2026 16:51

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Lula durante comício em Belo Horizonte
Lula disputará a eleição para a Presidência pela sétima vez crédito: Douglas MAGNO / AFP

O perfil do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) surpreendeu nesta quarta-feira (16/9) ao publicar uma enquete sobre a banda Slipknot, após conceder entrevista ao “Desce A Letra Show”.

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Depois da conversa no programa, transmitido nesta manhã, um dos apresentadores, conhecido como Load, brincou em um post no X (antigo Twitter): “Acabei esquecendo de perguntar, mas, Lula, o Slipknot é New Metal?”

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A publicação faz referência a uma discussão entre fãs de metal se a banda se encaixa no subgênero “Nu Metal”, também conhecido como “New Metal”, marcado pela mescla do metal com outros gêneros, como hip-hop e tribal. Outro apresentador do Desce A Letra Show, Cauê Moura defende que não.

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O perfil de Lula, então, entrou na brincadeira e publicou uma enquete: “Essa eu vou deixar o povo decidir”. As opções da enquete são “Slipknot é New Metal” ou “Slipknot não é New Metal”.

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