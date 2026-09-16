Lula diz que não tem culpa de Moraes, Mendonça e Kassio no STF

O presidente da República Luiz Inácio Lula da Silva (PT) afirmou, nesta quarta-feira (16/9), que não tem “culpa” dos ministros Alexandre de Moraes, André Mendonça e Kassio Nunes Marques estarem no Supremo Tribunal Federal (STF), e que quem tem atuação na entrada dos três na Corte é o senador e candidato à Presidência da República Flávio Bolsonaro (PL-RJ).

Fique por dentro das notícias que importam para você!

Em entrevista ao podcast Desce a Letra, o petista afirmou que o adversário político tenta ligar Moraes a ele. No entanto, Lula afirmou que não ocupava a Presidência quando os três foram indicados, enquanto Flávio era senador e votou nas indicações.

“Eu não era presidente quando o Alexandre de Moraes foi indicado para ministro da Suprema Corte. É verdade. Ele [Flávio Bolsonaro] era senador, ele deve ter votado no Alexandre de Moraes. Eu não era presidente quando eles indicaram o Kassio [Nunes Marques], ele deve ter votado. Eu não era presidente quando eles indicaram o André Mendonça, portanto ele é o culpado e não eu”, argumentou Lula.

Para o presidente, “todo mundo que cometeu erro em qualquer área tem que ser julgado”. “O que eu defendo é um julgamento justo, com direito de defesa, mas a pessoa cometeu um delito, a pessoa tem que pagar o preço”, completou.

Ingresso dos ministros na Corte

Alexandre de Moraes foi indicado ao Supremo pelo então presidente Michel Temer (MDB) e foi aprovado em fevereiro de 2017, dois anos antes de Flávio se tornar senador. Na ocasião, ele recebeu 55 votos favoráveis e 13 contrários, com 13 senadores que não votaram. A votação foi secreta e não houve discussão no plenário.

Kassio Nunes Marques foi indicado à Corte pelo ex-presidente Jair Bolsonaro, em 2020. Ele foi aprovado com 57 votos favoráveis, 10 contrários e 1 abstenção. Na votação, Flávio votou “sim”.

André Mendonça também foi indicado por Jair Bolsonaro, em 2021, e aprovado por votação no Senado com 47 votos a favor e 32 contrários. A lista da votação, porém, é secreta.

Lulinha e Careca do INSS

Na mesma entrevista, ele rebateu rebateu acusações de que seu filho “Lulinha” esteja ligado ao lobista Antônio Carlos Camilo Antunes, conhecido como “Careca do INSS”, e defendeu que sejam feitas investigações, citando também uma suposta ligação entre Flávio e o empresário. “‘Ah, o filho do Lula é sócio do Careca’, e quem tem o escritório junto com o Careca é ele, Flávio. Então nós temos que desmontar essa coisa”, disse o presidente.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

A Polícia Federal investiga Lulinha em três inquéritos por suspeitas de tráfico de influência e corrupção em favor de empresas junto ao governo federal, com autorização do ministro André Mendonça. Flávio Bolsonaro, por sua vez, é ligado ao lobista conhecido como Careca do INSS porque a empresa Bravo Grafeno, da qual é proprietário, tem sede no mesmo endereço de empresas ligadas ao investigado.