Assine
overlay
Início Política
SAIBA QUEM É

Lula revela que quer trabalhar com apresentador de TV ao deixar presidência

Em podcast num clima descontraído, presidente também falou sobre o momento atual do país e de sua intenção de proibir as casas de apostas on-line, as bets, no país

Publicidade
Carregando...
E
Estado de Minas
E
Estado de Minas
Repórter
16/09/2026 12:13 - atualizado em 16/09/2026 12:13

compartilhe

×
Presidente Lula (PT) afirma que Flávio Bolsonaro (PL) tem raiva do ministro Alexandre de Moraes por ter prendido Jair Bolsonaro e golpistas do 8 de janeiro
Lula, que é corintiano, demonstrou ser fã de Neto, grande responsável pelo primeiro título do Campeonato Brasileiro do Corinthians crédito: Reprodução/Podcast Desce a Letra

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva, candidato à reeleição, declarou nesta quarta-feira (16/9) que deseja trabalhar com o Craque Neto, ex-jogador que atua como apresentador de TV e comentarista esportivo. A afirmação foi feita durante entrevista ao podcast “Desce a Letra Show”.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

Lula, que é corintiano, demonstrou ser fã de Neto, grande responsável pelo primeiro título do Campeonato Brasileiro do Corinthians, em 1990. Em um clima descontraído com os podcasters Givanildo Dias e Cauê Moura, o presidente afirmou: “Eu quando deixar a presidência, acho que vou trabalhar com o Neto”.

Leia Mais

Por sua vez, Neto já expressou apoio a Lula e se manifestou favorável à reeleição em mais de uma ocasião. Em declarações públicas, como em uma entrevista à TV Brasil, ele defendeu programas sociais como o Bolsa Família e o Minha Casa, Minha Vida.

O apresentador chegou a dizer que, se defender essas medidas significa ser de esquerda, ele assume essa posição.

Fim das bets no Brasil

Durante o podcast, Lula também falou que pretende acabar com as casas de apostas, conhecidas como "bets", no país. O presidente mencionou que o tema já está sendo discutido internamente no governo.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

“Nós estamos discutindo, já fiz três reuniões no governo, já fiz reunião com a sociedade e a minha disposição pessoal é acabar com as bets”, disse o presidente.

Tópicos relacionados:

craque-neto eleicoes-2026 lula tv

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay