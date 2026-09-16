Lula revela que quer trabalhar com apresentador de TV ao deixar presidência
Em podcast num clima descontraído, presidente também falou sobre o momento atual do país e de sua intenção de proibir as casas de apostas on-line, as bets, no país
compartilhe
O presidente Luiz Inácio Lula da Silva, candidato à reeleição, declarou nesta quarta-feira (16/9) que deseja trabalhar com o Craque Neto, ex-jogador que atua como apresentador de TV e comentarista esportivo. A afirmação foi feita durante entrevista ao podcast “Desce a Letra Show”.
Fique por dentro das notícias que importam para você!
Lula, que é corintiano, demonstrou ser fã de Neto, grande responsável pelo primeiro título do Campeonato Brasileiro do Corinthians, em 1990. Em um clima descontraído com os podcasters Givanildo Dias e Cauê Moura, o presidente afirmou: “Eu quando deixar a presidência, acho que vou trabalhar com o Neto”.
Leia Mais
-
PT sabe que o fim das bets nem sequer será cogitado antes das eleições
-
Em críticas às bets, Lula aposta na demagogia contra pautas 'negativas'
-
Lula diz que nível dos candidatos piorou nas eleições de 2026 e cita "lacradores"
Por sua vez, Neto já expressou apoio a Lula e se manifestou favorável à reeleição em mais de uma ocasião. Em declarações públicas, como em uma entrevista à TV Brasil, ele defendeu programas sociais como o Bolsa Família e o Minha Casa, Minha Vida.
O apresentador chegou a dizer que, se defender essas medidas significa ser de esquerda, ele assume essa posição.
Fim das bets no Brasil
Durante o podcast, Lula também falou que pretende acabar com as casas de apostas, conhecidas como "bets", no país. O presidente mencionou que o tema já está sendo discutido internamente no governo.
Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia
“Nós estamos discutindo, já fiz três reuniões no governo, já fiz reunião com a sociedade e a minha disposição pessoal é acabar com as bets”, disse o presidente.