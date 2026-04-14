‘Mercado não quer políticas de inclusão social’, afirma Lula; veja detalhes

Repórter de Política. Formado em Jornalismo pela UFMG e mestrando do Programa de Pós-Graduação em Comunicação Social da mesma instituição. Atuou como assessor parlamentar em 2021.

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) afirmou nesta terça-feira (14/4) que há um conflito permanente entre os interesses do mercado financeiro e as políticas de inclusão social defendidas por seu governo. A declaração foi feita durante entrevista à TV 247, em parceria com a Revista Fórum e o DCM.

Para Lula, o mercado tende a se opor a iniciativas voltadas à população. “O mercado sempre vai querer outro candidato. O mercado não quer políticas de inclusão social. Ele quer política para pagar a taxa de juros deles. E eu quero fazer política de inclusão social. A gente vai ter sempre muita divergência”, disse.

Pré-candidato à Presidência da República, o presidente disse que a decisão de disputar a reeleição não depende exclusivamente de sua vontade. “Não se trata de querer um quarto mandato. As circunstâncias políticas e o momento eleitoral que você vive decidem”, declarou, ao mencionar o legado de seus governos e o compromisso com a democracia.

Lula declarou ainda que sua atuação política é orientada pela percepção direta da realidade da população. “Se tem uma coisa que eu aprendi na vida é saber o sentimento do povo brasileiro. Eu converso com as pessoas para saber o seguinte: ‘como está sua vida? Seu salário? Como você gasta seu dinheiro?’”, contou.

Ao tratar do cenário econômico, o presidente reconheceu que, apesar do aumento da massa salarial, o crescimento das despesas tem pressionado o orçamento das famílias. Ele citou mudanças nos hábitos de consumo, como gastos com internet, comércio eletrônico e apostas on-line - as bets. “As pessoas gastam R$ 300 ou R$ 400 por mês com internet, com Mercado Livre, e agora tem as bets para assaltar o povo”, disse.

Novas medidas

O presidente anunciou que o governo prepara novas medidas para enfrentar o endividamento da população, com base na experiência do programa Desenrola Brasil. “Nós sabemos dessa situação e estamos preparando um programa para resolver parte da dívida das pessoas, como já fizemos com o Desenrola. O Desenrola não atendeu todas as necessidades, mas agora queremos aperfeiçoar o programa”, afirmou.

Sobre as apostas on-line, Lula defendeu uma atuação mais rigorosa do Estado e associou o tema ao combate ao crime organizado. “Precisamos, efetivamente, tentar terminar com essa guerra de jogatina que está no Brasil. Temos que brigar ‘[para] ontem’. Não podemos deixar do jeito que está”, disse.

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O presidente ainda mencionou a existência de irregularidades em diferentes setores. “Tem muita lavagem de dinheiro nesse mundo. E se a gente quiser combater o crime organizado, a gente vai ter que atacar todos os flancos. Todos, sem distinção. Tem muita lavagem de dinheiro nas fintechs, nas bets”, afirmou.

