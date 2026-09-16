Lula diz que vai acabar com as bets no Brasil

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva afirmou de maneira enfática que deseja acabar com as casas de apostas on-line no Brasil. A declaração foi feita nesta quarta-feira (16/9), durante participação no podcast “Desce a Letra Show”.

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“Nós estamos discutindo, já fiz três reuniões no governo, já fiz reunião com a sociedade e a minha disposição pessoal é acabar com as bets”, disse o presidente.

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Lula mencionou ter ouvido relatos de pessoas que enfrentaram problemas financeiros graves por causa do envolvimento com apostas. Segundo ele, uma participante de uma reunião relatou a morte do filho, de 26 anos, em um contexto relacionado aos jogos.

“Bets é uma doença, ludopatia. E o pior é que as pessoas com essa doença escondem do marido, escondem do pai, escondem da mãe”, afirmou. Para o presidente, os jogadores se endividam na esperança de enriquecer rapidamente.

Ele complementou sua crítica: “As pessoas estão vendendo o que não tem, se endividando para jogar porque todo mundo acha que vai ficar rico na hora”.

O presidente informou que tem discutido o assunto com sua equipe para analisar as medidas possíveis diante do impacto social das apostas on-line. “Eu ando muito irritado com isso, mas sei que tenho de ter muita responsabilidade. E não existe bet boa e bet ruim, todas as bets vivem de jogo”, pontuou.

Lula ainda comparou o cenário atual com as apostas tradicionais. “Antigamente você demorava uma semana para jogar. E tinha limite. Agora não, as bets estão dentro da sua casa, estão na sua cama, no seu banheiro. Tem gente que joga tomando banho.”

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“Não dá pra você permitir um tipo de jogo que leva as pessoas à morte. As bets são uma desgraça para esse país, para o povo que trabalha”, finalizou.