Cauã Reymond critica bets no Domingão e leva corte de Luciano Huck; assista

Um episódio ocorrido no programa "Domingão com Huck" no último domingo (19/7), gerou debate nas redes sociais envolvendo o apresentador Luciano Huck e o ator Cauã Reymond. Durante a divulgação da série "Jogada de Risco", da qual Reymond é protagonista, a conversa foi interrompida, levantando especulações sobre um possível "climão" no ar.

O ator detalhava os temas da produção, que incluem apostas esportivas e homossexualidade, quando foi bruscamente cortado. "A gente conta a história de quatro jogadores, a gente fala sobre homossexualidade, a gente fala sobre bet, a gente fala sobre muitos assuntos difíceis e complicados", explicou Reymond.

Antes que pudesse concluir a explanação, Huck interveio: "Posso rodar um trechinho?", questionou, introduzindo um clipe da série. Cauã respondeu com um "Ah, por favor" antes da exibição.

Cauã Reymond pesando o clima no #Domingão ao falar das bets de forma negativa, e o Luciano Huck cortando ele rapidinho. pic.twitter.com/Maznno2SL3 — Bruno Guzzo® (@brunoguzzo) July 19, 2026

Reações e Debate na Internet

A interrupção rapidamente se disseminou nas plataformas on-line, provocando opiniões divergentes. Muitos internautas apontaram que o corte ocorreu precisamente no momento em que o ator se preparava para discutir tópicos sensíveis, como as apostas esportivas.

Um usuário do X (antigo Twitter) comentou: "Cauã Reymond deixou o clima tenso no ‘Domingão (com Huck)’ ao fazer críticas às bets. Luciano Huck tratou de interrompê-lo rapidamente". Outros defenderam a dinâmica do programa, sugerindo que a pausa serviu apenas para a exibição do material audiovisual.

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A série "Jogada de Risco", de autoria e com a atuação principal de Cauã Reymond, explora a vida de quatro futebolistas e mergulha em questões complexas como o universo das apostas esportivas, a homossexualidade no esporte e as adversidades enfrentadas pelos atletas dentro e fora dos campos.