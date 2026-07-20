William Bonner ‘ameaça’ processar a Globo ao vivo; assista

O jornalista William Bonner, que recentemente assumiu o comando do programa "Globo Repórter", surpreendeu o público do programa "Altas Horas", da TV Globo, ao comentar de forma bem-humorada a possibilidade de processar a emissora por "estelionato". A declaração foi feita neste sábado (18/7), ao relembrar os bastidores de sua ida para a atração semanal, ao lado de Sandra Annenberg.

Do nada, o Bonner no #AltasHoras mandando na lata que vai processar, amigavelmente, a Globo por estelionato. pic.twitter.com/SorTmD1wZN — Bruno Guzzo® (@brunoguzzo) July 19, 2026

Bonner explicou que a oportunidade surgiu após um período de dois meses de férias, quando mencionou, em tom de brincadeira, que estaria disponível para o "Globo Repórter" a partir de 1º de fevereiro. Segundo ele, a diretora do programa levou a sugestão a sério, o que resultou em sua nova função.

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Atualmente, o jornalista também prepara uma reportagem especial que abordará a Copa do Mundo de 2030, prevista para acontecer em Marrocos, Espanha e Portugal.