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William Bonner ‘ameaça’ processar a Globo ao vivo; assista

Em participação no 'Altas Horas', apresentador brincou sobre as circunstâncias de sua escalação para o 'Globo Repórter', depois de deixar a bancada do JN

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JJ
Joubert Júnior
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Joubert Júnior
Repórter
20/07/2026 13:25

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William Bonner surpreende e ‘ameaça’ processar a Globo ao vivo; assista
William Bonner contou que disse, em tom de brincadeira, que estaria 'disponível' para o 'Globo Repórter' depois das férias crédito: Tupi

O jornalista William Bonner, que recentemente assumiu o comando do programa "Globo Repórter", surpreendeu o público do programa "Altas Horas", da TV Globo, ao comentar de forma bem-humorada a possibilidade de processar a emissora por "estelionato". A declaração foi feita neste sábado (18/7), ao relembrar os bastidores de sua ida para a atração semanal, ao lado de Sandra Annenberg.

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Bonner explicou que a oportunidade surgiu após um período de dois meses de férias, quando mencionou, em tom de brincadeira, que estaria disponível para o "Globo Repórter" a partir de 1º de fevereiro. Segundo ele, a diretora do programa levou a sugestão a sério, o que resultou em sua nova função.

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Atualmente, o jornalista também prepara uma reportagem especial que abordará a Copa do Mundo de 2030, prevista para acontecer em Marrocos, Espanha e Portugal.

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