Marvel em 2026: o que ainda esperar no segundo semestre
Com a primeira metade do ano já encerrada, o MCU ainda reserva grandes estreias nos cinemas e no Disney+; confira a lista oficial e marque na agenda
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O Universo Cinematográfico Marvel (MCU) tem uma agenda movimentada para 2026, com novos filmes e séries que prometem expandir a saga do multiverso. A Marvel Studios prepara estreias que incluem o retorno de heróis aclamados e a introdução de novas tramas e personagens.
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Os fãs podem esperar por grandes eventos que culminarão em confrontos cósmicos e desenvolvimentos importantes para o futuro do MCU. A lista oficial de lançamentos reúne as próximas estreias para que os fãs não percam nada.
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Quais são os próximos lançamentos da Marvel em 2026?
Os próximos lançamentos da Marvel em 2026 incluem um novo filme solo do Homem-Aranha, o aguardado "Vingadores: A Dinastia Kang", a série "VisionQuest" e a segunda temporada de "Spider-Man: Freshman Year".
Homem-Aranha 4
A próxima grande estreia nos cinemas acontece em 31 de julho de 2026. O novo filme solo do Homem-Aranha promete explorar uma nova fase na vida de Peter Parker, lidando com as consequências de suas ações anteriores em um cenário urbano renovado.
Vingadores: A Dinastia Kang
O maior evento do ano está marcado para 18 de dezembro de 2026. Anteriormente conhecido como "A Dinastia Kang", o filme reunirá os heróis mais poderosos da Terra para enfrentar uma nova ameaça cósmica. O longa é um dos mais aguardados, especialmente por marcar o retorno de Robert Downey Jr. ao MCU, desta vez no papel do icônico vilão Doutor Destino.
VisionQuest
Prevista para 14 de outubro de 2026, a série "VisionQuest" do Disney+ focará no personagem Visão enquanto ele explora sua identidade e propósito após os eventos que o trouxeram de volta. A produção promete um tom mais introspectivo e filosófico.
Spider-Man: Freshman Year (2ª temporada)
A aclamada série animada que explora os primeiros anos de Peter Parker como o Homem-Aranha também retorna para sua segunda temporada em 2026, continuando a apresentar vilões e aliados clássicos em um estilo que homenageia os quadrinhos originais.
Quais os próximos filmes da Marvel após 2026?
Além dos lançamentos de 2026, a Marvel já mira o futuro com "Avengers: Secret Wars", previsto para 17 de dezembro de 2027, que deve servir como a conclusão épica da Saga do Multiverso.
Quais filmes da Marvel foram adiados?
Projetos como "Blade", que estavam originalmente no calendário, foram adiados indefinidamente e seguem sem uma nova data de estreia confirmada.
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Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.