A ordem certa para ver os Vingadores em 2026: guia atualizado dos filmes e séries da Marvel
Quer começar a maratonar o universo dos heróis? Confira a ordem cronológica ideal atualizada até julho de 2026 para não se perder na história e aproveitar cada detalhe da saga
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Mergulhar no Universo Cinematográfico da Marvel (MCU) em 2026 pode parecer uma missão complexa, com dezenas de filmes e séries interligados que já se estendem pela Fase 6. Para quem deseja começar ou rever a saga, seguir a ordem de lançamento pode confundir a linha do tempo. A melhor abordagem é acompanhar a ordem cronológica dos eventos, que organiza a narrativa de forma coesa e facilita a compreensão de cada detalhe.
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Assistir às produções na sequência correta permite entender a evolução dos personagens, as conexões entre as tramas e o impacto das cenas pós-créditos. Com lançamentos constantes expandindo o multiverso, este guia atualizado até julho de 2026 é essencial para aproveitar a experiência completa que a Marvel oferece aos fãs, desde a origem dos heróis até os eventos mais recentes.
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Qual a ordem cronológica para ver os filmes e séries da Marvel?
A forma ideal para acompanhar a saga é seguir a ordem dos eventos dentro do universo, não a data de lançamento das produções. Este guia organiza os filmes e séries do Universo Cinematográfico da Marvel (MCU) na sequência correta para entender a história do início ao fim.
A Saga do Infinito
Esta fase inicial estabelece a origem dos principais heróis e a ameaça de Thanos. A ordem correta é:
"Capitão América: O Primeiro Vingador"
"Capitã Marvel"
"Homem de Ferro"
"O Incrível Hulk"
"Homem de Ferro 2"
"Thor"
"Os Vingadores"
"Homem de Ferro 3"
"Thor: O Mundo Sombrio"
"Capitão América 2: O Soldado Invernal"
"Guardiões da Galáxia"
"Guardiões da Galáxia Vol. 2"
"Vingadores: A Era de Ultron"
"Homem-Formiga"
"Capitão América: Guerra Civil"
"Viúva Negra"
"Pantera Negra"
"Homem-Aranha: De Volta ao Lar"
"Doutor Estranho"
"Thor: Ragnarok"
"Vingadores: Guerra Infinita"
"Homem-Formiga e a Vespa"
"Vingadores: Ultimato"
A Saga do Multiverso
Após os eventos de "Ultimato", o MCU mergulha em novas realidades, apresentando heróis inéditos e explorando as consequências das Fases 4, 5 e o início da Fase 6. A sequência cronológica atualizada até julho de 2026 é:
"Loki" (série)
"What If...?" (série)
"WandaVision" (série)
"Agatha Desde Sempre" (série)
"Falcão e o Soldado Invernal" (série)
"Shang-Chi e a Lenda dos Dez Anéis"
"Eternos"
"Homem-Aranha: Sem Volta Para Casa"
"Doutor Estranho no Multiverso da Loucura"
"Gavião Arqueiro" (série)
"Ecos" (série)
"Cavaleiro da Lua" (série)
"Mulher-Hulk: Defensora de Heróis" (série)
"Pantera Negra: Wakanda Para Sempre"
"Ms. Marvel" (série)
"Thor: Amor e Trovão"
"Guardiões da Galáxia - Especial de Festas" (especial)
"Homem-Formiga e a Vespa: Quantumania"
"Guardiões da Galáxia Vol. 3"
"Invasão Secreta" (série)
"As Marvels"
"The Fantastic Four: First Steps"
"Demolidor: Renascido" (série, Temporada 1)
"Wonder Man" (série)
"Demolidor: Renascido" (série, Temporada 2)
"Spider-Man: Brand New Day"
O que esperar do futuro do MCU?
O universo Marvel continua em expansão. O grande evento do final de 2026 será "Vingadores: Doutor Destino", previsto para dezembro. Além disso, os fãs podem aguardar por "Vingadores: Guerras Secretas" em 2027, que promete ser o ápice da Saga do Multiverso, reunindo heróis de diversas realidades em uma batalha épica.
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Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.