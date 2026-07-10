A ordem certa para ver os Vingadores em 2026: guia atualizado dos filmes e séries da Marvel

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Mergulhar no Universo Cinematográfico da Marvel (MCU) em 2026 pode parecer uma missão complexa, com dezenas de filmes e séries interligados que já se estendem pela Fase 6. Para quem deseja começar ou rever a saga, seguir a ordem de lançamento pode confundir a linha do tempo. A melhor abordagem é acompanhar a ordem cronológica dos eventos, que organiza a narrativa de forma coesa e facilita a compreensão de cada detalhe.

Assistir às produções na sequência correta permite entender a evolução dos personagens, as conexões entre as tramas e o impacto das cenas pós-créditos. Com lançamentos constantes expandindo o multiverso, este guia atualizado até julho de 2026 é essencial para aproveitar a experiência completa que a Marvel oferece aos fãs, desde a origem dos heróis até os eventos mais recentes.

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Qual a ordem cronológica para ver os filmes e séries da Marvel?

A forma ideal para acompanhar a saga é seguir a ordem dos eventos dentro do universo, não a data de lançamento das produções. Este guia organiza os filmes e séries do Universo Cinematográfico da Marvel (MCU) na sequência correta para entender a história do início ao fim.

A Saga do Infinito

Esta fase inicial estabelece a origem dos principais heróis e a ameaça de Thanos. A ordem correta é:

"Capitão América: O Primeiro Vingador"

"Capitã Marvel"

"Homem de Ferro"

"O Incrível Hulk"

"Homem de Ferro 2"

"Thor"

"Os Vingadores"

"Homem de Ferro 3"

"Thor: O Mundo Sombrio"

"Capitão América 2: O Soldado Invernal"

"Guardiões da Galáxia"

"Guardiões da Galáxia Vol. 2"

"Vingadores: A Era de Ultron"

"Homem-Formiga"

"Capitão América: Guerra Civil"

"Viúva Negra"

"Pantera Negra"

"Homem-Aranha: De Volta ao Lar"

"Doutor Estranho"

"Thor: Ragnarok"

"Vingadores: Guerra Infinita"

"Homem-Formiga e a Vespa"

"Vingadores: Ultimato"

A Saga do Multiverso

Após os eventos de "Ultimato", o MCU mergulha em novas realidades, apresentando heróis inéditos e explorando as consequências das Fases 4, 5 e o início da Fase 6. A sequência cronológica atualizada até julho de 2026 é:

"Loki" (série)

"What If...?" (série)

"WandaVision" (série)

"Agatha Desde Sempre" (série)

"Falcão e o Soldado Invernal" (série)

"Shang-Chi e a Lenda dos Dez Anéis"

"Eternos"

"Homem-Aranha: Sem Volta Para Casa"

"Doutor Estranho no Multiverso da Loucura"

"Gavião Arqueiro" (série)

"Ecos" (série)

"Cavaleiro da Lua" (série)

"Mulher-Hulk: Defensora de Heróis" (série)

"Pantera Negra: Wakanda Para Sempre"

"Ms. Marvel" (série)

"Thor: Amor e Trovão"

"Guardiões da Galáxia - Especial de Festas" (especial)

"Homem-Formiga e a Vespa: Quantumania"

"Guardiões da Galáxia Vol. 3"

"Invasão Secreta" (série)

"As Marvels"

"The Fantastic Four: First Steps"

"Demolidor: Renascido" (série, Temporada 1)

"Wonder Man" (série)

"Demolidor: Renascido" (série, Temporada 2)

"Spider-Man: Brand New Day"

O que esperar do futuro do MCU?

O universo Marvel continua em expansão. O grande evento do final de 2026 será "Vingadores: Doutor Destino", previsto para dezembro. Além disso, os fãs podem aguardar por "Vingadores: Guerras Secretas" em 2027, que promete ser o ápice da Saga do Multiverso, reunindo heróis de diversas realidades em uma batalha épica.

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Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.